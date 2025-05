La Lazio ci crede: ecco perché Sarri può tornare e quali sono le condizioni

ROMA - È tutto pronto, il contratto è compilato , ma la firma deve metterla Sarri . Firma o non firma? La Lazio è sempre un mondo doppio, non mancano difformità di scenari. E’ anche questo caso che si presta a finali diversi. Ma Lotito e Fabiani spingono , incitano a chiudere, sono ottimisti. Il diesse è pronto a partire per Castelfranco di Sopra, attende il segnale di Maurizio. Possono vedersi per approfondire i temi affrontati con i suoi manager nella cena-vertice di giovedì sera, proseguita nella notte a casa di Lotito. Sarri s’è preso qualche ora/giorno di riflessione. E’ attratto dal gran ritorno alla Lazio, è interessato a cosa accade a Bergamo dopo l’addio di Gasp e a Firenze. Ma i viola hanno altre idee.

Sarri vicino alla Lazio

Sarri sta riflettendo sul progetto esposto da Fabiani a Busardò e Pellegrini, approfondito con il presidente. La Lazio ha garantito la conferma di tutti i big a costo di rinunciare ad incassi milionari, un punto a prova di mercato. La sostenibilità di questa mossa potrebbe scontrarsi con le esigenze di bilancio. C’è la volontà di provare a rinforzare la squadra, ma su questo punto il club non può dare grosse rassicurazioni. Dopo otto anni non entreranno incassi europei. Il mercato delle ultime stagioni è sempre stato condizionato dall’indice di liquidità e i paletti Uefa impongono di abbassare spese di gestione e acquisti al 70% dei ricavi totali. Tutti numeri che si riflettono sulle operazioni future. La scelta è di Sarri, conosce bene Lotito e Fabiani che a loro volta conoscono il Comandante. Se Mau accetta deve prendersi il pacchetto completo e sopportare eventuali retromarce e rinunce più di quanto abbia fatto in passato. Lotito e Fabiani, di contro, sanno che Sarri può diventare impaziente e può esplodere. Sia Lotito che Sarri possono avere bisogno l’uno dell’altro. La società deve ripartire con un big in panchina, Mau s’è stancato di stare fuori. E’ carico, ha voglia di tornare in corsa.

Lo staff di Sarri e lo stipendio

Sarri deve decidere se tornare senza condizioni almeno nel primo anno con l’obiettivo di valorizzare i giovani che non hanno fatto il salto con Baroni, con la possibilità di allenare la squadra una volta a settimana, la modalità che preferisce, tentando una nuova scalata. Il saliscendi dell’era Lotito non s’è mai interrotto, lo aveva pagato anche Mau a sue spese dopo il secondo posto del secondo anno. Il progetto tecnico è l’impedimento principale al suo ritorno, ma la Lazio è determinata a persuadere il Comandante. Ci sono altri aspetti da limare. Uno è lo staff tecnico: la presenza di Gianluca Grassadonia, allenatore della Lazio Women, durante il vertice di giovedì era preparatoria all’idea della società di inserirlo nello staff di Sarri come collaboratore tecnico. Maurizio, dopo la rottura con Martusciello del marzo 2024, ha promosso Marco Ianni da secondo e lo ritiene intoccabile. E’ storico il legame con Massimo Nenci, preparatore dei portieri. Con lui può essere confermato Viotti, ha curato i portieri anche con Baroni. Nello staff di Mau ci sono il collaboratore tecnico Pasqui, i preparatori atletici Losi e Ranzato. Sarri ha chiesto un uomo in più, qui si inserisce Grassadonia, proposto dalla società. Sull’accordo economico si può trattare, sembra il nodo meno ingarbugliato. L’offerta della Lazio è di 2,5 milioni più bonus per un biennale con opzione, con premi legati alla Champions (da un milione) e all’Europa League (da 500 mila euro). Ma la Champions quanto sarebbe reale ripartendo da due settimi posti, con tutte le big rinforzate? Il grande dubbio che attanaglia Mau. Le alternative, sempre che servano, sono quelle sul mercato: con Gattuso e Vieira può esserci Palladino. In tutto questo è ancora sotto contratto Baroni, è slittata a martedì la rescissione. E’ in ballo per Torino e Fiorentina. Lotito è in Molise per impegni politici, aspetta Sarri e deve salutare un altro allenatore uscente. Martedì può essere il giorno dei saluti e dei ritorni.