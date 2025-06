Muro Lazio: no di Lotito a 35 milioni per Tavares

L ’ A l-Hilal di Inzaghi su Tavares: 35 milioni l’offerta rifiutata dalla Lazio. Prova di forza record per Lotito, ha detto no alla prima proposta, potrebbe arrivarne un’altra. Big blindati, ripetono da Formello con un doppio obiettivo: garantire a Sarri l’ossatura dell’anno scorso e giocare al rialzo. Se non arriveranno offerte irrinunciabili, il presidente consegnerà al Comandante una Lazio integra, solo da puntellare. Se arriveranno proposte irrifiutabili, l’incasso darà la possibilità di rimpiazzare al meglio il ruolo scoperto rintracciando un giocatore di valore. I trentacinque milioni rifiutati sono stati proposti senza un’offerta scritta, al di là di questo la cifra è stata composta fissando una parte fissa e aggiungendo bonus. La Lazio ha annunciato il riscatto di Tavares da pochi giorni, la mossa era stata pensata per chiudere l’acquisto a titolo definitivo nella finestra extra di mercato iniziata l’1 giugno e che chiuderà domani, in questo modo avrebbe potuto valutare offerte. Subito arrivate. Restano 48 ore per chiudere, pochissime . Ma la potenza economica dell’Al-Hilal non conosce limiti di tempo. Nessuno ieri poteva escludere rilanci, andranno valutati tra oggi e domani.

La soglia

Lotito valuta Tavares 50 milioni, solo davanti a questa cifra aprirebbe una trattativa. Il riscatto dall’Arsenal, per 5 milioni, prevede di riconoscere il 35% della rivendita ai Gunners. Il calcolo dell’effettivo incasso va fatto in base a questa opzione. In più, nel conteggio, per stimare il netto che andrebbe nelle casse della Lazio, si dovrebbero considerare la parte fissa dell’offerta e i bonus (non sempre raggiungibili dalla società che li accetta). I 35 milioni non sono bastati per spingere Lotito ad aprire all’Al-Hilal. Il club di Inzaghi è a caccia di un terzino sinistro, ne sta trattando tanti. Attraverso i manager di Tavares hanno provato ad aprire un canale con la Lazio. Nelle prossime 48 ore tenteranno nuovi assalti o magari proveranno a riaprire le operazioni che non si sono sbloccate.

La lista

La Lazio si tiene pronta a tutto, non a caso spuntano terzini da giorni. Dopo l’arrivo di Sarri è tornato di moda il profilo di Fabiano Parisi della Fiorentina, più volte in corsa nei primi anni di Mau a Roma. Prima ancora la società aveva puntato Junior Firpo, lascia il Leeds, è in scadenza. Ha un’offerta del Lione, il Milan non c’è. E’ stato proposto Oleksandr Zinchenko, classe 1996, esterno mancino dell’Arsenal, è sul mercato. E’ ucraino, ex Manchester City, ha il contratto in scadenza nel 2026. L’ostacolo è l’ingaggio, da 5 milioni l’anno. Andrebbe dimezzato offrendo un quinquennale. Un nome che rimbalza di nuovo è Archie Brown del Gent, classe 2002.

Pellegrini

Tavares è tra i giocato più appetibili, nonostante i deficit muscolari. Ma va presa una decisione su Pellegrini, fuori dalle liste dopo il mercato invernale, rilanciato in corsa per l’infortunio di Patric. A gennaio si era provato lo scambio con Parisi della Fiorentina, non è da escludere un nuovo tentativo. Lotito lo riscatterà insieme a Rovella per 21 milioni totali, 17 per il centrocampista, 4 costerà il terzino. Da luglio guadagnerà 2,4 milioni l’anno e a differenza dell’ultimo anno e mezzo toccherà alla Lazio pagare l’intero stipendio.