Vecino resta alla Lazio: accordo per il rinnovo di contratto

ROMA - La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è certezza: Matias Vecino resterà alla Lazio anche nella prossima stagione. Il centrocampista uruguaiano, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno, ha trovato l'intesa con il club biancoceleste per il prolungamento di un anno, con opzione di rinnovo fino al 2027 al raggiungimento di un certo numero di presenze. Vecino, che ha quasi 34 anni, guadagnerà 1,8 milioni di euro più bonus nella prossima stagione.

L'apprezzamento di Sarri

Come per Pedro, che ha rinnovato da poco il suo contratto con la Lazio, anche per Vecino è stato decisivo il parere di Maurizio Sarri, che stima il giocatore, arrivato a Formello nel 2022 e già ben conosciuto dall'allenatore durante la sua prima esperienza in biancoceleste. Trovato l'accordo tra le parti, il rinnovo di contratto sarà ufficializzato dalla Lazio nei prossimi giorni.