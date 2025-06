Lazio, ufficiale il rinnovo di Vecino: il comunicato

La notizia era nell'aria da giorni , ora è ufficiale: Matias Vecino ha rinnovato con la Lazio . Il centrocampista ha prolungato il suo contratto con i biancocelesti per un'altra stagione, con opzione di rinnovo fino al 2027. Dopo quella di Pedro , il club aggiunge un'altra conferma importante nello scacchiere di Maurizio Sarri . Due gol e cinque assist in 29 partite per l'ex Inter nella scorsa stagione, condizionata dall'infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori da dicembre a febbraio.

Vecino rinnova con la Lazio: il comunicato

Questo il comunicato del club: "La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Matías Vecino, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2027. Centrocampista completo e di grande affidabilità, ha messo al servizio della squadra equilibrio tattico, intensità e senso della posizione, risultando decisivo in più momenti della stagione. Con 114 presenze e 13 reti in tre stagioni, si è distinto per professionalità e spirito di sacrificio. Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di continuità tecnica e di valorizzazione dell’esperienza all’interno del gruppo: caratteristiche fondamentali per affrontare con determinazione e stabilità le sfide della nuova stagione".