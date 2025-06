ROMA - Lazio vicina a cedere Loum Tchaouna al Burnley . Nelle ultime ore trovato l’accordo tra il club biancoceleste e il Burnley. Affare da 14 milioni di euro (più il 10% sulla futura rivendita) per il cartellino del giovane francese arrivato la scorsa estate dalla Salernitana. Una stagione poco esaltante con Baroni, in Premier invece spera di esplodere definitivamente. Loum al momento è impegnato con la Francia all’Europeo Under 21.

La stagione di Tchaouna e l’addio: cosa cambia per l’indice di liquidità

Sono 24 le presenza in maglia biancoceleste e un gol. Non ci sarà il tempo di una valutazione del giocatore da parte di Sarri: Tchaouna è atteso in Premier League. La Lazio così conta di incassare soldi freschi (circa 14 milioni di euro). L’affare non sbloccherebbe l’indice di liquidità e non consentirebbe (da sola) l’apertura del mercato in entrata. Di cessioni ne servirebbero altre e con incassi maggiori. Da registrare ci sarebbe comunque una plusvalenza, benché minima: il francese era stato preso pagando una clausola da 9 milioni e 760 mila euro presente nel contratto con la Salernitana più un contributo di solidarietà di massimo 421 mila euro.