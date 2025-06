Lazio, Gravina sul blocco del mercato: "Regole chiare da due anni"

Giorni difficili in casa Lazio dopo il blocco totale del mercato . Un blocco dovuto ai problemi con l’indice di liquidità, l'indebitamento e il costo del lavoro allargato. I biancocelesti al momento possono solo cedere e si apprestano a vivere una sessione di mercato in difesa per non far partire i big. Non sono mancate le polemiche sul provvedimento restrittivo contro la Lazio, ma il presidente della Figc Gravina ha fatto chiarezza sulla situazione in un'intervista ai microfoni di Sky Sport: “Le regole del blocco del mercato della Lazio sono sancite in maniera molto chiara già da due anni”.

Gravina sul caso Salernitana: "Unico riferimento il rispetto delle regole"

Polemiche che si erano scatenate anche per il caos creato dalla penalità del Brescia e dal cambio dell'avversario per la Salernitana ai playout: "Sono frutto di decisioni che hanno un unico riferimento: il rispetto delle regole. La Salernitana ha dovuto, come è previsto, disputare un playout". Intanto il presidente della Figc si gode la finale della Supercoppa Europea a Udine, in programa tra Psg e Tottenham il 13 agosto: "Udine è un modello di visione e di grande senso di responsabilità, Vede una famiglia impegnata da oltre 40 anni in un investmento infrastrutturale moderno e di ampio respiro. Dalla Uefa un riconoscimento importante per tutto il nostro Paese". Udine che sarà teatro anche della partita tra Italia e Israele, valida per la qualificazione al prossimo Mondiale: "Come abbiamo sottolineato, la localizzazione e la sicurezza che è stata determinata nella partita precedente ha indotto sia noi che il Ministero degli Interni a indicare Udine come città in grado di ospitare una partita per noi molto importante per la qualificazione. Sappiamo che a Udinese c'è l'entusiasmo che può essere molto importante sui nostri azzurri".