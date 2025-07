Lazio, ufficiale la cessione di Tchaouna al Burnley: il comunicato del club

ROMA - Nuova avventura in Premier League per Loum Tchaouna, attaccante classe 2003 (reduce dall'Europeo U21 disputato con la maglia della Francia) di cui la Lazio ha ufficializzato la cessione al Burnley , club neopromosso nel massimo campionato inglese.

Tchaouna al Burnley: la nota della Lazio

Questa la nota con cui la Lazio "comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Loum Tchaouna al Burnley Football Club. La Società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League". Nella stagione vissuta in biancoceleste Tchaouna ha disputato 37 partite nelle varie competizioni (2 i gol segnati).

Le cifre dell'operazione

L'accordo tra le due società, trovato nei giorni scorsi, è arrivato solo nel mese di luglio in modo che la Lazio (sanzionata con il blocco del mercato in entrata per questa sessione estiva) possa metterla a bilancio nella nuova stagione come una cessione che, in caso di svolta rispetto alle norme attuali e la Lazio avrà l'ok per nuove operazioni a saldo zero, potrebbe consentire un’entrata. Di circa 14 milioni di euro (più il 10% sulla futura rivendita) dovrebbe essere la cifra sborsata dal Burnley, che garantirebbe anche una piccola plusvalenza alla Lazio che aveva preso Tchaouna la scorsa estate pagando alla Salernitana la clausola da 9 milioni e 760 mila euro più un contributo di solidarietà (di massimo 421mila euro).