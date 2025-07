I tifosi del Flamengo sognano Castellanos: scatta la mobilitazione social

Una vera e propria mobilitazione generale: i tifosi del Flamengo hanno lanciato un hastag per chiedere al club di acquistare Taty Castellanos, centravanti della Lazio. Dalle 22 brasiliane (le tre di notte in Italia), è stato lanciato su Twitter un hastag significativo , dedicato all'attaccante argentino.

Castellanos, migliaia di messaggi dal Brasile

In poche ore l'argomento è diventato tra i più discussi in tutto il Brasile, con migliaia di condivisioni e risposte: "Dobbiamo fare di tutto per portarlo qui", ha scritto un utente; molti si sono rivolti direttamente a lui, inondandolo di messaggi sul suo profilo Instagram. "Con noi giocheresti titolare e andresti al Mondiale", hanno ribadito in molti. Non è la prima volta che i tifosi del Flamengo si sono avvalsi dei social per lanciare delle campagne, spingendo il club ad acquistare dei calciatori.