Lazio, Guendouzi e Rovella di nuovo bilndati: il pericolo di perderli è svanito

ROMA - Scampato il pericolo, la Lazio si tiene stretta Guendouzi e Rovella. La doppia clausola da 50 milioni è scaduta giovedì scorso, non vale nel mercato invernale, solo in quello estivo. Fino a giugno 2026 il loro futuro è tornato nelle mani di Lotito. C’era il rischio di vederseli soffiare, questo fino al 31 luglio. Fino a questa data sarebbe bastato, si fa per dire, strappare il sì dei giocatori e versare le cifre previste nel contratto, non proprio modiche. Ora bisogna passare dal via del presidente. Guendouzi e Rovella sono due riacquisti, tornano ad essere blindati. La clausola era un rischio, ma la somma fissata valeva anche come assicurazione sul futuro. In Inghilterra ci sono club che 50 milioni li spendono senza pensarci su, nessuno s’è fatto avanti. Guendouzi ha estimatori in Premier. Su Rovella si era allungata l’ombra dell’Inter, poi è stato Marotta in persona a negare l’interesse. Il rischio era legato all’impossibilità di rimpiazzarli, il mercato bloccato non prevede deroghe. Se fosse partito uno dei, o tutti e due, la Lazio sarebbe rimasta col centrocampo decimato.