Sarri-Lazio, nuovo confronto: si decide il destino di Basic, Noslin, Cancellieri e Gigot

ROMA - Sarri , di rientro dalla Turchia , e il ds Fabiani si rivedranno oggi a Formello e scatteranno le 72 ore forse più delicate dell’estate della Lazio . Tre giorni di consultazioni e di riflessioni, tra campo e mercato, per condividere le prossime mosse. Ai colloqui forse parteciperà anche il presidente Lotito , appena rientrato da un week-end politico in Calabria . L’appuntamento era stato fissato all’inizio di luglio. Il ritiro a Formello e le amichevoli con Fenerbahçe e Galatasaray dovevano servire a Sarri per un’analisi approfondita dell’organico, conoscere i giocatori acquistati nella scorsa stagione e stabilire un indirizzo definitivo del nuovo progetto . Il mercato in entrata è bloccato, ma la Lazio entro l’inizio di settembre deve tagliare gli esuberi ( Fares e Kamenovic ) e mettere in uscita altri due giocatori per raggiunto limite di lista: al netto di prodotti del vivaio laziale ( Cataldi, Furlanetto, Ruggeri ) o under 22 ( Provstgaard, Belahyane ), in organico figurano al momento attuale 19 giocatori per 17 posti.

Lazio, il vertice

Mau, in queste ore, comunicherà alla Lazio quali potrebbero essere i due giocatori da sacrificare e può mettere il veto (come gli ha garantito Lotito) sui nomi a cui non intende rinunciare. Se il mercato può modificare gli scenari anche alla fine di agosto, una valutazione tecnica si impone prima del Burnley. Fabiani è in attesa. Dal punto di vista delle uscite, è fermo da inizio luglio perché Sarri doveva valutare. Per Cancellieri si erano già fatti avanti il Cagliari e il Pisa, senza trascurare i greci dell’Olympiacos Atene, ma ogni ragionamento è stato congelato, l’esterno romano sta provando a strappare la conferma, le sue prestazioni positive, l’indisponibilità di Isaksen e l’orientamento a restare sul 4-3-3 lo vedono ora in vantaggio su Noslin, l’altro attaccante in possibile esubero. Se Mau decidesse di tenere entrambi (considerando l’età di Pedro, utilizzabile anche da trequartista nel 4-3-1-2), i due tagli investirebbero gli altri reparti. I ragionamenti possono essere multipli in base alle offerte, alle scadenze dei contratti e agli ingaggi (la Lazio deve riequilibrare il rapporto tra costo del lavoro e ricavi per sbloccare totalmente il mercato a gennaio), ma anche in riferimento al campo. Mau, per il 4-3-3 e in previsione della Coppa d’Africa, potrebbe decidere di tenere Basic, ma potrebbe valere anche il ragionamento contrario. Si era dato un mese di tempo, come svelato alla presentazione di Formello, per valutare il possibile utilizzo di Belahyane da interno e non da regista. L’ex Verona vice Guendouzi? Anche di questo si parlerà nelle prossime ore.