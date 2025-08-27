Lazio, Noslin resta con Sarri: rifiutata l’offerta del Parma 

Si è fatto avanti il Parma per Noslin. Prestito oneroso a 1,5 milioni di euro e diritto di riscatto. La Lazio ha detto no. Prezzo e formula non convincenti. L’orientamento, come era emerso prima di Ferragosto, è tenerlo a Formello. Oggi viene data praticamente al 100 per cento la conferma dell’attaccante olandese. Solo una proposta economica veramente allettante convincerebbe Lotito e Sarri a mollare l’ex Verona, preso per circa 15 milioni l’estate scorsa . Le ragioni sono molteplici, non solo di origine contabile e quasi certamente la cessione non riporterebbe al di sotto dell’80 per cento il rapporto tra costo del lavoro e ricavi . Lotito è convinto di poter accedere liberamente al mercato a gennaio o, nella peggiore delle ipotesi, di tornare al cosiddetto “blocco parziale” che prevede le operazioni a saldo zero: se uno esce, si può acquistare (tra ingaggio e cartellino) senza superare il medesimo importo.

Lazio, i motivi del no al Parma per Noslin

Ci sono anche ragioni tecniche. Un attaccante in più alla Lazio può servire. Sarri a metà dicembre resterebbe soltanto con Castellanos, perché Dia (assai più del marocchino Belahyane, una sola presenza in nazionale) verrà sicuramente convocato dal Senegal per la Coppa d’Africa. Poi c’è la questione modulo: l’ipotesi del 4-3-1-2, da verificare durante la sosta, contemplerebbe l’utilizzo di due punte e garantirebbe uno spazio superiore a Noslin, che nella sua prima stagione a Formello è stato penalizzato dalla collocazione tattica. Prima con Baroni e ora con Sarri non ha mai avuto un ruolo preciso, schiacciato dalla concorrenza del Taty e di Dia. Le amichevoli estive ne hanno evidenziato l’estro e la creatività, dote rarissima in casa Lazio. Con una piroetta e in dribbling, aveva inventato l’azione da cui è nato il rigore trasformato da Guendouzi nell’amichevole con l’Avellino. A Rieti ha segnato di testa, sbloccando il test con l’Atromitos. Alla resa dei conti, fatte le somme e le sottrazioni, la Lazio non ha alcuna intenzione di cederlo. Basic e Gigot restano i principali indiziati al taglio del 2 settembre, a maggior ragione considerando il regolamento: ci sono due slot disponibili per eventuali variazioni. Vale soprattutto per il croato se Belahyane (oltre a Dele-Bashiru) dovesse andare in Coppa d’Africa. Sarri esprimerà un parere definitivo entro lunedì prossimo.

A riposo

Oggi Mau parlerà con la Lazio analizzando (tatticamente) il ko di Como. Lotito si trova a Cortina d’Ampezzo e non rientrerà a Roma sino all’inizio della prossima settimana. Non è previsto alcun confronto a Formello con la squadra. Il presidente, salvo cambi di programma, quasi certamente rinuncerà a seguire all’Olimpico la partita con il Verona.