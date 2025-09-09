Lazio, per rinforzare la difesa ecco un ex Milan: scatto in salita per Simic

ROMA - È l’ora della Lazio, prepara il mercato d’appello dopo un’estate senza uno straccio di acquisto. La società ha iniziato a sondare piste per gennaio, la prima riporta al nome appuntato nella talent room di Formello: Jan-Carlo Simic dell’Anderlecht, 20 anni, difensore, è nato in Germania, è naturalizzato serbo. Ex Milan, era stato acquistato per la Primavera e Pioli l’aveva fatto esordire in prima squadra (debutto con gol contro il Monza nel dicembre 2023). C’è una conferma: la Lazio lo segue da mesi e ha allacciato nuovi contatti per provare a prenderlo a gennaio. La richiesta è 12 milioni, ritenuta alta. L’offerta si aggirerebbe sugli 8 milioni. L’Anderlecht deve riconoscere il 20% della rivendita al Milan. Centrale fisico, bravo nel gioco aereo, questo l’identikit. Servono centrali e da tempo l’idea della Lazio è aggiungerne uno giovane, coetaneo di Provstgaard (22 anni). Romagnoli ha 30 anni, Patric 32, Gigot 31 ed è in uscita, Gila ne ha 25 e il rinnovo (scadenza 2027) è a rischio. Simic ha lasciato il Milan nel 2024, non trovò l’accordo per il rinnovo. I rossoneri proposero un contratto da 300 mila euro a stagione, tra i più alti dei baby. Dal rifiuto s’è passati alla cessione. Simic tornerebbe in Italia, spera che i contatti portino ad una svolta nei prossimi mesi. E’ uno degli obiettivi principali del mercato invernale, di costruzione stavolta, non di riparazione.
Lazio, la mezzala
Sarri ha bisogno di una mezzala come il pane. Dele-Bashiru è uno dei libri da scrivere, come dice Mau, e siamo ancora «alla prefazione». Vecino è pieno di acciacchi, dovrebbe tornare in gruppo oggi. Belahyane è una scommessa nel ruolo. A giugno, insieme a Simic, la Lazio aveva pensato a Fabbian del Bologna. Il Milan non l’ha preso, ci ha provato nel finale di mercato. La richiesta era 15 milioni. Sarri cerca un giocatore di qualità e corsa, con tempi d’inserimento e colpi. Era rimasto folgorato da Konstantinos Karetsas del Genk, 17 anni, ma ha già una valutazione da 15-20 milioni. è nella lista che aveva stracciato dopo aver saputo del blocco totale di mercato. Insigne. Sono iniziati i primi sondaggi per la difesa mentre il fantasma ingombrante di Insigne continua ad aggirarsi a Formello. Lorenzo non ha smesso di sperare nella chiamata, sa che Sarri lo riabbraccerebbe e continua a rifiutare proposte, l’ultima del Sassuolo. Un motivo ci sarà. Il diesse Fabiani ad agosto aveva chiuso per l’età: «Punto sui giovani». E ribadisce la sua linea. Lotito a fine mese aveva incontrato il manager D’Amico, forse spinto dalla volontà di fare un regalo a Sarri dopo tante rinunce. A Mau i vecchi soldati piacciono. Ma finora il presidente non ha richiamato né il manager né Lorenzo (che è a Roma) pur essendo tornato in città domenica. Doppia partita, al tempo stesso indizi e smentite. Per la milionesima volta va ricordato che la Lazio può fare mercato solo a gennaio, a saldo zero se non riuscirà a sbloccare totalmente. Ipotesi non più remota, c’è una carta che Lotito vuole giocarsi. Fino a che non sarà svelata, sempre che venga accettata, mercato chiuso anche per gli svincolati come Insigne. I passaggi formali sono chiari: bisogna aspettare che gli organismi di controllo facciano la nuova fotografia dello stato economico del club, avverrà il 30 settembre. Tra la metà e la fine di novembre il responso. Salvo colpi di scena.
