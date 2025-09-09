Lazio, per rinforzare la difesa ecco un ex Milan: scatto in salita per Simic

Lazio, la mezzala

Sarri ha bisogno di una mezzala come il pane. Dele-Bashiru è uno dei libri da scrivere, come dice Mau, e siamo ancora «alla prefazione». Vecino è pieno di acciacchi, dovrebbe tornare in gruppo oggi. Belahyane è una scommessa nel ruolo. A giugno, insieme a Simic, la Lazio aveva pensato a Fabbian del Bologna. Il Milan non l’ha preso, ci ha provato nel finale di mercato. La richiesta era 15 milioni. Sarri cerca un giocatore di qualità e corsa, con tempi d’inserimento e colpi. Era rimasto folgorato da Konstantinos Karetsas del Genk, 17 anni, ma ha già una valutazione da 15-20 milioni. è nella lista che aveva stracciato dopo aver saputo del blocco totale di mercato. Insigne. Sono iniziati i primi sondaggi per la difesa mentre il fantasma ingombrante di Insigne continua ad aggirarsi a Formello. Lorenzo non ha smesso di sperare nella chiamata, sa che Sarri lo riabbraccerebbe e continua a rifiutare proposte, l’ultima del Sassuolo. Un motivo ci sarà. Il diesse Fabiani ad agosto aveva chiuso per l’età: «Punto sui giovani». E ribadisce la sua linea. Lotito a fine mese aveva incontrato il manager D’Amico, forse spinto dalla volontà di fare un regalo a Sarri dopo tante rinunce. A Mau i vecchi soldati piacciono. Ma finora il presidente non ha richiamato né il manager né Lorenzo (che è a Roma) pur essendo tornato in città domenica. Doppia partita, al tempo stesso indizi e smentite. Per la milionesima volta va ricordato che la Lazio può fare mercato solo a gennaio, a saldo zero se non riuscirà a sbloccare totalmente. Ipotesi non più remota, c’è una carta che Lotito vuole giocarsi. Fino a che non sarà svelata, sempre che venga accettata, mercato chiuso anche per gli svincolati come Insigne. I passaggi formali sono chiari: bisogna aspettare che gli organismi di controllo facciano la nuova fotografia dello stato economico del club, avverrà il 30 settembre. Tra la metà e la fine di novembre il responso. Salvo colpi di scena.