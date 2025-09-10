Lazio, obiettivo Simic: a gennaio la prima mossa di Lotito

Medita il ritorno e la rivincita. «Non dovrei dirlo io, ma ero abbastanza forte per poter giocare al Milan». Jan-Carlo Simic - soltanto omonimo di Dario, altro ex difensore rossonero (e dell'Inter) - ha lasciato l'Italia guardandosi indietro, sperando prima o poi di tornare per dimostrare il proprio valore. Quel "poi" potrebbe essere già a gennaio: «Non so quello che accadrà, di sicuro il mio sogno è rigiocare in un top campionato», ha spiegato. Piace alla Lazio, alle prese con qualche problema di troppo nel reparto arretrato . Centrale dell'Anderlecht, classe 2005, bravo negli anticipi. Sa muoversi anche da terzino. Alto 186 cm, grande forza, merito della cura maniacale del fisico e della "fissazione" per gli allenamenti.

Il fisico di Simic e le sue caratteristiche

Parola di Ignazio Abate, suo allenatore al Milan quando era un ragazzo della Primavera: «Arrivava due ore prima al campo e andava via due ore dopo. Ho notato subito la sua prepotenza, anzi, dovevo addirittura frenarlo», aveva commentato il tecnico, intervistato una volta avvenuto l'esordio di Simic in Serie A. «Tutti i giorni era lì a "pompare" in palestra. Gli ho detto che non ne aveva bisogno così frequentemente. Comunque parliamo di un ragazzo maturo per l'età che ha. Ha voluto imparare subito la lingua, già questo è un altro segnale». Stazza a parte, al Milan aveva impressionato anche per la personalità. Si è visto all'esordio in prima squadra: ingresso in corsa contro il Monza (al posto dell'infortunato Pobega), era il 17 dicembre 2023, ci ha messo 17 minuti a segnare il suo primo gol tra i professionisti. In totale 6 partite nella stagione 2023-2024. C'era Pioli in panchina, a cui ha lanciato una frecciatina quando si è concretizzata la cessione in Belgio: «Non decido io se rimanere o no, dipende dalla società. Potevo giocare di più, anzi, volevo esordire prima. L'allenatore, per un insieme di motivi, ha fatto delle scelte diverse». Si è tolto qualche sassolino a distanza. Molti tifosi del Milan gli hanno dato ragione: «Inspiegabile cedere giovani con questo talento».

Si ispira a Maldini

Ha compiuto 20 anni il 2 maggio. Nato a Nürtingen, comune tedesco di 40mila abitanti, circa 35 km da Stoccarda. Naturalizzato serbo, ha collezionato 5 presenze in Nazionale, l'ultima a giugno contro Andorra. Paolo Maldini come modello d’ispirazione, l'ha ringraziato sui social per una maglia regalata, con tanto di dedica e incoraggiamento per l'inizio dell'esperienza tra i grandi: «Grazie idolo!», ha postato. Simic era arrivato in Italia nel 2022 dopo 4 anni di settore giovanile nello Stoccarda. Prima ancora aveva giocato nell'Hegnach e nel Kickers Stoccarda, due squadre dilettantistiche locali. Dodici mesi fa il passaggio all'Anderlecht, non ha rinnovato il contatto con il Milan, gli aveva offerto circa 300mila euro di ingaggio. Un trasferimento da 3 milioni. Il club ha mantenuto il 20% sulla rivendita. Ecco perché la rivincita grazie a un'esplosione definitiva in Serie A - in caso di ritorno in Italia - non sarebbe poi una notizia così negativa per la dirigenza rossonera.