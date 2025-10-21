Lazio, Lotito davvero concederà carta bianca a Sarri sul mercato? Gli scenari possibili

ROMA - Sarri , dal 12º posto, dice e ridice che "sarà una stagione di sofferenza". Fabiani, dal posto di comando, ricorda che "questo gruppo ha fatto 84 gol l’anno scorso". Sono stati 87, Coppe comprese. Sarri , che ha lavorato per evitare i 62 gol incassati a fronte degli 87 fatti, rievoca la presa per i fondelli estiva pensando a gennaio: "Mi stanno dicendo che deciderò io chi è cedibile, se non mi prendono di nuovo per il c.... Il mercato potrebbe essere libero ". Fabiani, specialista moderatista, non apre e non chiude: "Le valutazioni si faranno con Sarri, se ci renderemo conto di dover intervenire lo faremo". Vicini e lontani, Sarri e la Lazio. Il quadretto iniziale, in qualsiasi modo lo si voglia leggere, racchiude e spiega gli umori del momento. Sarri aspetta acquisti ed è ancora piccato per le vicende estive. La società crede ancora che l’organico sia competitivo e non è certo contenta delle frecce avvelenate che Mau ha lanciato nel weekend. Tipico siparietto, se ne sono visti tanti di simili già durante la prima éra del Comandante. Sarri, eroe dei laziali per come irrita Lotito e Fabiani, un po’ di messinscena propagandistica l’ha sempre fatta. La società abbozza, ma inizia a ribattere. E’ il tempo degli opposti.

Gli scenari di mercato

Sarà Lotito, che per adesso si è tenuto fuori dal botta e risposta, a sbrogliare la matassa. Davvero concederà carta bianca a Sarri? Il sì e no a tizio o caio, in uscita e in entrata? Glielo aveva garantito prima dell’addio di Tare. Glielo ha garantito dopo il bluff estivo. Non gli ha mai dato carta bianca sapendo che i costi, con Mau al comando del mercato, lieviterebbero. Lotito spesso rimedia agli errori ripetendoli, ma oggi non è nelle condizioni di giocare troppo con le parole. Sarri è rimasto e aspetta gennaio per rinforzare la squadra, iniziando dai ruoli scoperti: una mezzala e un attaccante. Ha visto materializzarsi Basic, non più fantasma, non basta. Dele-Bashiru non si sa come e quando lo reintegrerà, se prima di gennaio o meno (non può rientrare al posto del croato). Ha bisogno di un giocatore di corsa e qualità, lo aspetta dall’addio di Luis Alberto. In attacco aggiungerebbe Insigne, altro fronte che separa lui e Fabiani, quest’ultimo convinto di dover aggiungere giovani e non over 30. Queste sono le richieste base. Ma Sarri cambierebbe volentieri Castellanos e Tavares, sempre che arrivino offerte. Da un lato c’è il Comandante, obbligato a fare punti, determinato a creare una base di 6-7 giocatori per il futuro, cui aggiungere pedine di talento. Dall’altra ci sono Lotito e Fabiani, obbligati a fare plusvalenze, puntano sul player trading. Ma due dei giocatori che potevano garantire incassi e un plusvalore rispetto agli investimenti sono Mandas (svalutato perché relegato in panchina) e Dele-Bashiru (tagliato momentaneamente per l’infortunio). E’ un paradosso che stiano crescendo Cancellieri e Basic, da quattro e tre anni ai margini, e non chi è arrivato l’anno scorso. Il croato è stato addirittura dichiarato "incedibile" da Sarri, suona anche come provocazione. Tutti aspetti che saranno al vaglio del confronto Sarri-società. Se imminente, domani alla ripresa, o meno lo dirà il tempo. Sarri sabato aveva parlato di un incontro con Fabiani, si pensava svolto durante la pausa, in realtà non sarebbe stato così recente. Mau ha spinto affinché avvenisse, per varie situazioni non c’è stato.

Il blocco di mercato

La Lazio oggi può garantire poco a Sarri, deve inviare i conti fotografati al 30 settembre alla nuova commissione di vigilanza, ha soppiantato la Covisoc. C’è tempo fino a metà novembre. La risposta, mercato a saldo zero o libero, si avrà entro metà dicembre. Al di là delle solite beghe allenatore-società e viceversa c’è da garantire un nuovo futuro. Da troppo tempo non si fa in tempo ad abituarsi a un peggio che subito ne arriva uno maggiore. Basta commedie sul corpo ferito della Lazio.