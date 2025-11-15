Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mercato Lazio: idea Mainoo del Manchester United e occhi sul "piccolo Milinkovic"

Un'operazione suggestiva (e complicata) quella per il 20enne dei Red Devils, possibile solo in prestito. C'è anche un'altra idea...
Carlo Roscito
3 min
TagsLazioCalciomercato

ROMA - Il paradosso della stagione della Lazio: ora finiscono in infermeria pure gli obiettivi di mercato, non solo i calciatori già in rosa. Brutto stop per Ivan Ilic, si è fermato durante la partita di qualificazioni ai mondiali tra Inghilterra e Serbia. Giovedì è stato sostituito al 39' da Stankovic del Bruges per un problema al ginocchio sinistro, il ct Paunović nell'immediato ha parlato di una «sospetta lesione al legamento collaterale». Ieri è arrivato anche il comunicato del Torino, non ha specificato l'entità del guaio rimediato: «Per quanto riguarda Ilic, uscito anzitempo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba».

Lazio, occhi su Mainoo e Hjertø-Dahl

La Lazio osserva a distanza la situazione clinica, il classe 2001 è un vecchio pallino di Sarri, indicato nuovamente dal tecnico come eventuale rinforzo a centrocampo per gennaio. Ilic è tornato titolare nelle ultime 3 gare di campionato, dal responso dell'infortunio potrebbe dipendere pure il suo futuro sul mercato. Ieri intanto in Inghilterra è stato accostato Kobbie Mainoo del Manchester United. Un'operazione suggestiva (e complicata) che sarebbe possibile solo in prestito visto il valore altissimo del suo cartellino (almeno 45 milioni di euro). Il centrocampista classe 2005, nazionale inglese, sta trovando pochissimo spazio con Amorim. Più alla portata Jens Hjertø-Dahl, norvegese del Tromso: altro 2005, 194 cm, piace anche in Premier, ha forza fisica e tecnica. Per caratteristiche viene considerato un “piccolo Milinkovic”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

Vertice di mercato a FormelloLa Lazio cerca offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS