Mercato Lazio: idea Mainoo del Manchester United e occhi sul "piccolo Milinkovic"
ROMA - Il paradosso della stagione della Lazio: ora finiscono in infermeria pure gli obiettivi di mercato, non solo i calciatori già in rosa. Brutto stop per Ivan Ilic, si è fermato durante la partita di qualificazioni ai mondiali tra Inghilterra e Serbia. Giovedì è stato sostituito al 39' da Stankovic del Bruges per un problema al ginocchio sinistro, il ct Paunović nell'immediato ha parlato di una «sospetta lesione al legamento collaterale». Ieri è arrivato anche il comunicato del Torino, non ha specificato l'entità del guaio rimediato: «Per quanto riguarda Ilic, uscito anzitempo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba».
Lazio, occhi su Mainoo e Hjertø-Dahl
La Lazio osserva a distanza la situazione clinica, il classe 2001 è un vecchio pallino di Sarri, indicato nuovamente dal tecnico come eventuale rinforzo a centrocampo per gennaio. Ilic è tornato titolare nelle ultime 3 gare di campionato, dal responso dell'infortunio potrebbe dipendere pure il suo futuro sul mercato. Ieri intanto in Inghilterra è stato accostato Kobbie Mainoo del Manchester United. Un'operazione suggestiva (e complicata) che sarebbe possibile solo in prestito visto il valore altissimo del suo cartellino (almeno 45 milioni di euro). Il centrocampista classe 2005, nazionale inglese, sta trovando pochissimo spazio con Amorim. Più alla portata Jens Hjertø-Dahl, norvegese del Tromso: altro 2005, 194 cm, piace anche in Premier, ha forza fisica e tecnica. Per caratteristiche viene considerato un “piccolo Milinkovic”.