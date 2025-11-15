Mercato Lazio: idea Mainoo del Manchester United e occhi sul "piccolo Milinkovic"

ROMA - Il paradosso della stagione della Lazio: ora finiscono in infermeria pure gli obiettivi di mercato, non solo i calciatori già in rosa. Brutto stop per Ivan Ilic, si è fermato durante la partita di qualificazioni ai mondiali tra Inghilterra e Serbia. Giovedì è stato sostituito al 39' da Stankovic del Bruges per un problema al ginocchio sinistro, il ct Paunović nell'immediato ha parlato di una «sospetta lesione al legamento collaterale». Ieri è arrivato anche il comunicato del Torino, non ha specificato l'entità del guaio rimediato: «Per quanto riguarda Ilic, uscito anzitempo a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba».