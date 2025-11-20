Lazio, Insigne aspetta: si allena da solo e spera nel sì

ROMA - Domande nel vuoto di un’attesa snervante. Dopo un’estate di nulla, opprimente, la Lazio garantirà subito acquisti a Sarri a gennaio? Dopo un’estate vissuta in sospeso, logorante, Insigne riceverà la richiamata di Lotito? Risposte ancora non ce ne sono, ci si può solo spingere oltre attese e previsioni per decifrare cosa accadrà nella finestra invernale. L’eterno dilemma è: mercato semiaperto o aperto? Neppure Sarri ha avuto rassicurazioni da Lotito. Il presidente ha blindato l’esito dei calcoli che hanno prodotto la fotografia dei conti al 30 settembre, il cui invio alla Commissione di vigilanza che li esaminerà era previsto entro lunedì scorso. Non c’è ancora certezza del ricevimento da parte dell’Authority . La risposta è prevista entro metà dicembre.

Mercato Lazio, Lotito al lavoro sulle uscite

Lotito sta già predisponendo il mercato in uscita, è l’opzione che gli conviene di più. In entrata tiene in caldo Insigne da agosto, da quando a Cortina incontrò il manager D’Amico. Da allora contatti discontinui. Lorenzo è rimasto svincolato, ha rifiutato un paio di offerte, tra queste il Parma, sono smentite le voci sulla Fiorentina. Aspetta Sarri e la Lazio, è disposto ad attendere ancora. Si allena da solo, si tiene pronto per gennaio. Freme per tornare a giocare. Mau ha dato il via libera, sta alla società stringere o mollare la presa sull’attaccante. Ieri era previsto un nuovo contatto tra club e tecnico dopo il vertice di venerdì scorso a Formello, utile per approfondire i ruoli da rinforzare indicati da Sarri e ridiscutere delle uscite.

Insigne aspetta, per Sarri è ideale come vice Zaccagni

Insigne sarebbe pronto anche ad allenarsi a Formello subito nel caso in cui ricevesse la chiamata in attesa del tesseramento a gennaio. Ma non siamo ancora così avanti. Lotito tergiversa, non vuole scontentare Sarri, tiene in considerazione le valutazioni del diesse Fabiani, contrapposto all’arrivo di Insigne solo per questioni di età (34 anni compiuti a giugno). E in ogni caso prima di tesserare Insigne servirebbe un’uscita per liberare un posto tra gli over 22. L’ingaggio non dovrebbe essere un problema, c’è il tesoretto delle cessioni di Casale e Tchaouna da sfruttare (circa 2 milioni netti in totale). Da Formello negli ultimi mesi sono rimbalzati segnali contrastanti, di chiusura e semiapertura all’arrivo di Lorenzo. Sarri ha chiesto un vice Zaccagni e Insigne risponde all’identikit. Sulla convivenza garantirebbe lui.