Il Sunderland su Guendouzi: pronta l’offerta per la Lazio

«Non indebolisco la Lazio», fanno eco le parole di Lotito . «Va rinforzata, non basta non indebolirla», rimbombano le parole di Sarri . Ma il destino di Guendouzi e Castellanos si deciderà a gennaio. Sono appetibili in Premier, possono fruttare offerte alla Lazio. Solo proposte vantaggiose spingerebbero la società a valutarle, previo assenso del Comandante. Sarri ha chiarito bene un concetto: «Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, meglio non arrivino». E’ sottinteso che ogni cessione di un big deve essere rimpiazzata con un giocatore altrettanto valido. Guendo e Taty possono fruttare 15-20 milioni a testa . Soldi da reinvestire, volendo da poter utilizzare in parte anche per riconoscere aumenti a chi è in attesa del rinnovo. Ogni mossa sarà decisa appena si conoscerà il verdetto dell’Authority sui conti: saldo zero o mercato libero. La prima ipotesi resta la più concreta. La decisione non regolerà solo le operazioni in entrata (attraverso uscite), anche la possibilità di ritoccare all’insù gli stipendi.

Guendouzi, la Premier chiama: c'è il Sunderland

Per tornare a Guendouzi e Taty, dalla Premier possono spuntare acquirenti. Sul francese c’è l’interesse del Sunderland allenato da Le Bris, tecnico che Guendo ha incrociato al Lorient. Starebbe preparando un’offerta. Il club è nono, ma la classifica è corta, lotta per la Champions e cerca rinforzi a centrocampo. Il mediano era costato 13 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili, al Marsiglia spetta il 10% dell’eventuale rivendita. Guendouzi lo aveva chiesto Sarri, stregato dal suo talento ai tempi del Chelsea, quando il centrocampista giocava nell’Arsenal. Quest’anno non s’è visto il vero Guendo, non perde mai la vocazione alla battaglia, ha garantito due gol, ma più volte le sue partite sono state travagliate. Sarri l’ha difeso, s’aspetta di più. A centrocampo i preferiti sono Ilic del Torino e piace da sempre Fabbian del Bologna, oggi ritenuto incedibile. Gli scenari a Formello sono cambiati dopo l’esplosione di Basic. Mau s’è speso per spingere la Lazio da offrirgli il rinnovo, l’incontro è avvenuto venerdì scorso. Il croato ha conquistato il posto da mezzala sinistra e ha intenzione di difenderlo. Sarri inizialmente chiedeva un titolare, l’ha trovato in Basic. Dunque Guendouzi potrebbe essere rimpiazzato. In questo caso Vecino sarebbe il vice Basic. Dele-Bashiru era e resta in uscita.

Sarri, le ipotesi per l'attacco se Castellanos parte

Non solo Guendo, c’è anche Castellanos tra i big in bilico. Arriverà un nuovo centravanti tra gennaio e giugno, ma l’acquisto dipenderà dal destino dell’argentino. Vale lo stesso discorso fatto per il francese, se arriveranno offerte saranno valutate soppesando le possibilità di mercato. Sarri di sogni ne ha tanti: in estate il più grande era Mikel Oyarzabal della Real Sociedad, inarrivabile. Lo stuzzica Raspadori, oggi all’Atletico Madrid, già a rischio partenza. Per arrivarci servirebbe un incastro multiplo. Deve partire Castellanos, bisognerà fare i conti con i soldi risparmiati con l’argentino (guadagna 2,2 milioni) e con quelli che Raspadori percepisce a Madrid (poco meno di 4 milioni). Anche con la formula, l’acquisto non è contemplabile, solo un prestito fino a giugno. Siamo nel campo delle ipotesi, il ritorno della Lazio sul mercato è un rompicapo. Le soluzioni per adesso non le ha nessuno.