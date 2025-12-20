Fabiani e il mercato della Lazio: "Lavoriamo sottotraccia"
ROMA - Testa al campo e alla Cremonese, avversaria della Lazio nell'ultima gara casalinga del 2025, ma anche al mercato. Nelle prossime ore infatti il club biancoceste, in estate bloccata per il mancato rispetto di alcuni parametri, saprà se potrà operare liberamente o a 'saldo zero' e intanto si muove per accontentare le richieste del tecnico Maurizio Sarri.
Lazio, le parole di Fabiani sul mercato
E delle strategie di mercato ha parlato Angelo Fabiani prima del match dell'Olimpico contro la Cremonese: "Stiamo lavorando per ciò di cui necessita la squadra, secondo le linee dettate dal mister - ha detto il direttore sportivo della Lazio ai microfoni di 'Dazn' -. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia. Dove migliorare la squadra? Al meglio non c'è mai fine. Un po' sono i risultati che determinano se hai lavorato bene o male, anche se a volte non sono veritieri. A questa squadra -. ha chiosato il dirigente biancoceleste - manca qualche punticino".