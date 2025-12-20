Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fabiani e il mercato della Lazio: "Lavoriamo sottotraccia"

Prima del match di campionato contro la Cremonese all'Olimpico il direttore sportivo ha delineato la strategia del club per gennaio: cos'ha detto
2 min
TagsLazioCalciomercatofabiani

ROMA - Testa al campo e alla Cremonese, avversaria della Lazio nell'ultima gara casalinga del 2025, ma anche al mercato. Nelle prossime ore infatti il club biancoceste, in estate bloccata per il mancato rispetto di alcuni parametri, saprà se potrà operare liberamente o a 'saldo zero' e intanto si muove per accontentare le richieste del tecnico Maurizio Sarri.

Lazio, le parole di Fabiani sul mercato

E delle strategie di mercato ha parlato Angelo Fabiani prima del match dell'Olimpico contro la Cremonese: "Stiamo lavorando per ciò di cui necessita la squadra, secondo le linee dettate dal mister - ha detto il direttore sportivo della Lazio ai microfoni di 'Dazn' -. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia. Dove migliorare la squadra? Al meglio non c'è mai fine. Un po' sono i risultati che determinano se hai lavorato bene o male, anche se a volte non sono veritieri. A questa squadra -. ha chiosato il dirigente biancoceleste - manca qualche punticino".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

Lazio su Insigne e Loftus-CheekMercato, gli obiettivi della Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS