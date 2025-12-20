Fabiani e il mercato della Lazio: "Lavoriamo sottotraccia"

Lazio, le parole di Fabiani sul mercato

E delle strategie di mercato ha parlato Angelo Fabiani prima del match dell'Olimpico contro la Cremonese: "Stiamo lavorando per ciò di cui necessita la squadra, secondo le linee dettate dal mister - ha detto il direttore sportivo della Lazio ai microfoni di 'Dazn' -. Andiamo avanti e lavoriamo sottotraccia. Dove migliorare la squadra? Al meglio non c'è mai fine. Un po' sono i risultati che determinano se hai lavorato bene o male, anche se a volte non sono veritieri. A questa squadra -. ha chiosato il dirigente biancoceleste - manca qualche punticino".