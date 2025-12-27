Fabiani su Castellanos e Nuno Tavares: "Il mercato è una cosa seria, va studiato..."

“ Castellanos ? Il Flamengo ? Mi piace il ballo. A parte gli scherzi: non gioca per scelta tecnica. Non c’entra il calciomercato . Tutte queste voci sono destituite da qualsiasi fondamento. Non abbiamo mai ricevuto proposte in tal senso. Il mercato va studiato, è una cosa seria". Così Angelo Fabiani , prima della sfida al Bluenergy Stadium contro l' Udinese .

Fabiani: "Mercato? Mi dicono che mi devo incontrare addirittura con Zaniolo..."

In diretta su Dazn, il direttore sportivo della Lazio ha aggiunto: "Ci vengono accostati finanche giocatori che hanno fatto già due trasferimenti in stagione, non possono fare il terzo. Stiamo monitorando il mercato. Faremo di tutto e di più per raggiungere il risultato che ci siamo prefissi. Insigne? Mi dicono che mi devo incontrare addirittura con Zaniolo. Arrivo a notte fonda e vado a casa, non lo vedrò in un albergo a Roma. L’aspetto mediatico ci sta tutto, lo capisco. Capisco le voci. Ma non necessariamente fare mercato significa estrarre delle palline con dei nomi. Ci sono degli equilibri, delle dinamiche, c’è questa questione dell’Under 23. Ripeto, il mercato è una cosa seria. Va studiato".

Fabiani: "Tavares? Non ci sono state richieste, nel mercato possono emergere tante situazioni"

Fabiani ha concluso: "Calciomercato sbloccato? Bisogna prendere giocatori funzionali per i ruoli richiesti dal mister. Nuno Tavares? Siamo ancora nel campo del vorrei ma non posso. Oggi è un giocatore della Lazio, come tutti giocatori in forza alla Lazio. Non ci sono state richieste. Lui è un partimonio della Lazio. Nel corso del mercato possono emergere tante situazioni che si possono valutare. Si possono non mettere sul mercato giocatori funzionali come Tavares, Guendouzi. Oggi non abbiamo tanti titolari. Al netto di tutte queste situazioni che quest’anno ci hanno penalizzato dal punto di vista numerico, della panchina, Sarri sta facendo un lavoro straordinario. Dobbiamo ragionare con serenità senza farci prendere dall’isteria del mercato”.