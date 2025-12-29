Lazio, non solo Maldini e Insigne. Tutte le alternative

Lazio, gli scenari sul mercato

In ballo ci sono tre nomi dell’Atalanta: Maldini, Samardzic e Brescianini. Il primo e l’ultimo trattabili, il secondo con più difficoltà. Servirà un compromesso tra tecnico e società, le differenze di vedute restano ampie. In questi scenari entra Lorenzo Insigne, in attesa del sì di Lotito. Sarri ha dato il suo assenso da tempo, il diesse Fabiani ad agosto aveva chiuso, a Udine ha riparlato dell’ex Toronto e Napoli annunciando «valutazioni a 360 gradi». Non è un segreto, punterebbe su giocatori giovani, under 23. Lorenzo ha 34 anni. Sta a Lotito decidere chi accontentare e chi scontentare. Insigne è stato a Roma a Natale, sperava in una chiamata. Se ha aspettato finora è perché non ha mai smesso di sperare nella Lazio. Resta ottimista. Ma con Lotito mai dire mai. C’è anche un problema di posti. A gennaio i cambi tra over saranno liberi, da febbraio no.