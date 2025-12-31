La Lazio su Martin: l'alternativa per Sarri è Parisi

Spifferi dalla Liguria approfittando del posticipo di campionato allo stadio Olimpico. Lunedì mattina Diego Lopez, il ds del Genoa, ha incontrato Angelo Fabiani in un albergo romano, sede del ritiro del Grifone, vicino a via Veneto. Nuovo tentativo per Mandas, in uscita dalla Lazio , possibile obiettivo della Juve se Perin dovesse tornare a Marassi. La triangolazione dei portieri esiste, era una traccia già conosciuta e il club rossoblù, in trasferta a Roma, si è informato. È un fatto di cronaca, un altro capitolo di un intrigo foriero di altre potenziali trattative. La Lazio ha chiesto due giocatori: Aaron Martin, terzino sinistro spagnolo di 28 anni , e Lorenzo Venturino, classe 2006, esterno d’attacco . Il Genoa interromperà il prestito di Valentin Carboni, argentino di vent’anni, cartellino di proprietà dell’Inter, dove sicuramente non resterà a gennaio.

Lazio, situazione terzini: Tavares può salutare, Martin è già rodato

Lotito avrebbe intenzione di accontentare Sarri. Vedremo se ci riuscirà e con quali argomenti, ma qualcosa si sta muovendo. La casella del terzino sinistro è tra le priorità indicate dal tecnico toscano. Resta decisiva la cessione di Nuno Tavares, accostato agli arabi dell’Al Ittihad di Sergio Conceiçao senza che sia ancora stata aperta una trattativa, considerato in uscita a Formello. Sarri chiede un altro tipo di esterno. Vuole giocatori pronti. Martin, ottimo piede sinistro e già rodato in Serie A, è in scadenza a giugno. Difficilmente rinnoverà con il Genoa. Ora è prendibile e formerebbe la coppia con Luca Pellegrini, diventato titolare. In alternativa non va trascurata la pista legata a Fabiano Parisi, controllato dallo stesso procuratore di Hysaj, terzino della Fiorentina. Molto dipenderà dai piani di Paratici, da chi verrà confermato o meno. Piace a Sarri dai tempi in cui era sbocciato a Empoli, lo voleva qualche anno fa, lo prenderebbe adesso. Il club viola prepara una rivoluzione e ha proposto Piccoli senza riscuotere l’interesse di Mau. Ieri si è aggiunta la candidatura spagnola di Alfonso Pedraza, 29 anni, esterno sinistro del Villarreal, in scadenza a giugno.

Mercato, tutti i nomi e le richieste di Sarri

Tra gennaio e giugno, Sarri ha indicato cinque o sei caselle da ritoccare. Le priorità per la sessione invernale sono la mezzala creativa (con qualche gol in canna) per sostenere il 4-3-3 in alternativa a Basic, il terzino sinistro, un centravanti se dovesse muoversi Castellanos, un attaccante esterno. Vanno considerati i giovani, purché siano di prospettiva, per motivi di lista e di regolamento. Acquisto e stipendio non entreranno nel conto del costo del lavoro da presentare a fine maggio. C’è l’inventivo e la Lazio ha bisogno di “svecchiare” l’organico, lo sa benissimo Sarri, in accordo con Fabiani, un po’ meno con Lotito. Le continue punzecchiature del Comandante hanno lasciato il segno. Lorenzo Venturino è un’ala dallo scatto rapidissimo. Talento sicuro. Piace alla Lazio, può agire su tutte e due le fasce. Può riempire la casella (mancante) del vice Zaccagni, dove il sogno sarebbe Daniel Maldini, in uscita dall’Atalanta, piede destro, di cui Spalletti si era innamorato in Nazionale. Da qui a fine gennaio, può succedere di tutto. Lotito non deve sbagliare la mezzala. Giovanni Fabbian, a patto di convincere il Bologna, era nei radar l’estate scorsa e resta oggi il preferito. Sartori non lo regala. Loftus Cheek pare impossibile, ingaggio stellare, ma il rapporto con Mau non va sottovalutato. Per convincere il Milan, forse Lotito dovrebbe sacrificare subito Gila, pupillo di Tare, in scadenza 2027. La Lazio si è attivata per cercare un difensore centrale. Un segnale.