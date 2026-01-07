Lotito rivela un retroscena su Ratkov e assicura: "La Lazio non smantella. E  su Castellanos..."

ROMA - Dopo il blocco dell'ultimo mercato estivo, tra uscite e colpi in entrata la Lazio è ora uno dei club italiani più attivi nella sessione invernale riservata ai trasferimenti. E a ridosso del match di campionato all'Olimpico contro la Fiorentina , con il nuovo attaccante Ratkov in tribuna dopo il suo sbarco a FIumicino , ha parlato il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito affrontando anche il tema mercato .

Lotito e il retroscena su Ratkov

"Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla, ha una struttura che lavora 365 giorni all'anno e scandaglia i giocatori in tutto il mondo - ha detto Lotito ai microfoni di 'Dazn' -. Siamo in grado di sapere quali sono i giocatori che ci interessano e li seguiamo passo passo. Ratkov è un ragazzo che seguivamo da tempo, abbiamo mandato un osservatore nel match tra Bologna e Salisburgo, sappiamo tutto di lui, è velocissimo e ha una serie di caratteristiche che servivano alla Lazio".

Le prossime mosse della Lazio

Lotito ha anticipato poi le prossime mosse del club biancoceleste: "Stiamo costruendo una squadra che abbia fame, con calciatori che scelgono la Lazio e che hanno interesse a dimostrare il loro valore. I tifosi devono stare tranquilli, nessuno smantella, anzi tutto l'opposto. Arriveranno altri giocatori e stiamo cercando profili che abbiano voglia di combattere per la Lazio, stiamo facendo investimenti mirati e ponderati".

Le parole del presidente su Castellanos

Poi, parlando dell'addio del 'Taty' Castellanos (ceduto al West Ham), il presidente della Lazio ha sottolineato come "quando un giocatore vuole andare via non possiamo trattenerlo, lo abbiamo accontentato dimostrando che è un giocatore che valeva. Il profitto viene però tutto reinvestito - ha aggiunto Lotito -, stiamo ringiovanendo la squadra. Abbiamo una sala scouting a Formello con otto postazioni in cui vengono visti e studiati i calciatori. Quelli che ci interessano li abbiamo attenzionati e abbiamo selezionato i migliori".