giovedì 8 gennaio 2026
Lazio, è fatta per Taylor dall'Ajax: l'olandese atteso a Roma per visite mediche e firma

Il 23enne centrocampista sbarcherà nella Capitale nelle prossime ore, sostituirà Guendouzi (ceduto al Fenerbahce) nella mediana biancoceleste: tutti i dettagli
Calciomercato Lazio Taylor

ROMA - Dopo aver ufficializzato l'acquisto dell'attaccante classe 2003 Petar Ratkov dal Salisburgo (con la firma arrivata dopo le visite mediche svolte in mattinata) e aver salutato Mateo Guendouzi (ceduto al Fenerbahce e volato in Turchia dopo il pari contro la Fiorentina all'Olimpico), sempre oggi (8 gennaio) la Lazio è ora pronta ad accogliere Kenneth Taylor, centrocampista classe 2002 in arrivo dall'Ajax.

Lazio, in arrivo Taylor: quando svolgerà le visite mediche

Ad annunciare la chiusura della trattativa - per una cifra intorno ai 15 milioni di euro - era stato il presidente Claudio Lotito subito dopo la sfida con i viola e ora il centrocampista olandese è pronto per sbarcare a Roma. L'arrivo di Taylor, a meno di improvvisi cambi di programma, è previsto per questa sera con le visite mediche fissate per domani mattina presto presso la clinica di riferimento del club biancoceleste, poi ci sarà la firma sul contratto. Un'accelerata, quella della Lazio, nata dall'esigenza di occupare la casella lasciata vuota da Guendouzi e garantire al tecnico Maurizio Sarri un sostituto in mediana.

 

 

 

 

