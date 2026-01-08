Lazio, ecco Taylor: il centrocampista olandese sbarca a Fiumicino

Dopo Raktov, arriva anche Kenneth Taylor . Il centrocampista olandese, acquistato dall'Ajax, è sbarcato a Fiumicino intorno alle ore 20:00. Domani, venerdì 9 gennaio, nello stesso giorno in cui la società biancoceleste festeggerà i suoi 126 anni, Taylor si sottoporrà alle visite mediche e f irmerà il contratto che lo legherà alla Lazio. Prima di mettersi a disposizione di Maurizio Sarri.

La Lazio saluta l'arrivo di Taylor

Il club biancoceleste ha pubblicato sui suoi profili social le prime immagini del nuovo acquisto, accompagnando il suo arrivo nella capitale con il messaggio: "Kenneth is here". Taylor lascia l'Ajax dopo cinque stagioni e mezzo, con 184 presenze, 36 gol e 27 assist.