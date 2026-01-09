La Lazio non si ferma: dopo Taylor si lavora per Toth, Fabbian e Timber

Lotito e Sarri dentro un cortocircuito di passato e futuro, imprigionati nel déjà vu. Siamo tornati al 2023, val la pena ricordare quella stagione di scontro. Sarri, fresco di Champions, diceva «servono giocatori forti» e Lotito, dopo l’addio di Tare, faceva sapere «il mercato lo faccio io». Sarri ha iniziato il mercato 2026 chiedcendo «giocatori importanti» e dopo la Fiorentina ha rimandato tutto alla fine del mercato e della stagione: «Ho promesso ai laziali di restare fino a fine stagione, il mercato è aperto e la società può fare ancora altro». Lotito poco dopo ha risposto «la società sceglie i giocatori, Sarri li allena». Il mercato è iniziato con Ratkov , che Sarri ha confermato di non conoscere, prosegue con Taylor , che era tra i preferiti di Mau con Loftus-Cheek. In ballo restano Toth, royal baby ungherese, e Fabbian per il centrocampo. S’è fatto un tentativo per Timber del Feyenoord, offerta respinta. Sullo sfondo c’è Maldini , vice Zaccagni, che il diesse Fabiani vorrebbe prendere in prestito secco.

Lazio, dopo Taylor occhi su Toth e Timber

Kenneth Taylor, 23 anni, mezzala mancina, è il secondo acquisto dopo Ratkov (ufficiale ieri), per adesso il nome che ha più rango. E’ sbarcato ieri sera dall’Olanda con un jet privato, oggi effettuerà le visite mediche e nel pomeriggio si allenerà con la squadra. Domani partirà per Verona insieme al centravanti serbo. Taylor (ormai ex Ajax) è costato 17 milioni, è prevista una rivendita del 15%. Ratkov 12 milioni. Hanno firmato entrambi per 5 anni. Stipendi da 1,5 milioni e 1,3. Taylor rimpiazza Guendouzi, è mancino, gioca a destra e a sinistra. E’ nato centrale di centrocampo. La Lazio vuole chiudere un altro colpo in mezzo. E’ stregata da Alex Toth del Ferencvaros, 20 anni, può coprire 3 ruoli sulla mediana. E’ stato seguito da grossi club, costa 16 milioni. La Lazio vorrebbe prenderlo a 12 più bonus. L’idea è formare un centrocampo con Toth, Rovella o Cataldi, Taylor o Basic. Sullo sfondo resta Fabbian del Bologna, il club allo stesso tempo frena e chiede 15 milioni, prezzo ritenuto alto. Lo vogliono anche Fiorentina e Bournemouth. Lotito e Fabiani hanno fatto un tentativo per Quinten Timber del Feyenoord, 24 anni, olandese, è in scadenza a giugno. Il suo club non accetta indennizzi, valuta il cartellino quasi 10 milioni. Timber, salvo soprese, si muoverà a zero a giugno, quando ingaggio e commissioni saranno al rialzo. Può essere un nome per l’estate. Lotito ha venduto per 29 milioni Taty e per 25 più 2 di bonus facili Guendouzi. Prova a fare cassa anche per Belahyane, costato 10,5 milioni. Vorrebbe recuperare la cifra, difficile che ci riesca. La partenza dell’ex Verona, richiesto dal Torino in prestito, aiuterebbe a chiudere il secondo colpo a centrocampo. E’ stato anche proposto Mandragora della Fiorentina, 5 gol quest’anno in campionato.

Lazio su Maldini

Ratkov e Taylor subito, rimpiazzi lampo dei ceduti. Gli altri colpi non è detto che arrivino presto, si potrebbe attendere l’ultima settimana. In ballo c’è Maldini dell’Atalanta, la Lazio vuole prenderlo solo in prestito secco. In uscita c’è Tavares: il Besiktas propone un prestito con riscatto a 8 milioni. Nuno preferisce l’Al-Itthiad. Pedraza del Villarreal, terzino sinistro, è prenotato per giugno. Mandas chiede di partire, si è ipotizzato lo scambio con Israel del Torino. Non c’è l’ok di Sarri. Se arrivassero offerte per Isaksen, dal top al flop, sarebbero prese al volo. Partirà in estate. Prezzo 20 milioni.