Lazio, un colpo soltanto in mediana: Fabbian è il preferito di Sarri

ROMA - La linea è tracciata: dopo l’arrivo di Taylor dall’Ajax, la Lazio prenderà un solo altro centrocampista. Questo, almeno ad oggi, è il programma. Uno soltanto, da inserire nel nuovo assetto disegnato da Sarri dopo le cessioni eccellenti e le prime mosse di gennaio. Il borsino attuale propone una corsa a tre, con profili diversi per età, costi e prospettive: Alex Toth, Quinten Timber e Giovanni Fabbian .

Lazio, ecco il borsino nomi

Il nome che in questo momento stuzzica di più è quello dell’ungherese Alex Toth del Ferencvaros. Classe 2004, 20 anni, è un centrocampista moderno, capace di coprire tre ruoli sulla mediana. Può giocare davanti alla difesa, da mezzala e anche da interno più avanzato. È un profilo che intriga Sarri per duttilità e margini di crescita. Il prezzo, però, è il primo ostacolo: il Ferencvaros parte da una valutazione di circa 16 milioni. La Lazio vorrebbe fermarsi a 12 più bonus. Non sarà semplice, il giocatore è seguito da diversi club europei e rappresenterebbe un investimento in prospettiva, anche se non a basso costo. Più complessa, almeno per gennaio, la pista che porta a Quinten Timber. Il centrocampista olandese del Feyenoord, 24 anni, è stato sondato da Lotito e Fabiani, ma il quadro è chiaro: il club di Rotterdam non accetta indennizzi minimi e valuta il cartellino intorno ai 10 milioni nonostante la scadenza a giugno. Su di lui c’è anche il forte interesse del Leeds, che al momento appare più avanti nei lavori. Allo stato attuale, comunque, per la Lazio sembra più un nome da giugno che da gennaio. Sul terzo tavolo resta Giovanni Fabbian, il profilo italiano (per la felicità di Sarri), forse il più pronto per la Serie A, di sicuro l'unico a conoscerla già. Il centrocampista del Bologna piace da tempo, ma qui il problema è la volontà del club rossoblù. La società emiliana frena, non vorrebbe privarsene a metà stagione e continua a chiedere 15 milioni, cifra ritenuta alta a Formello. Sull'ex Reggina ci sono anche Fiorentina e Bournemouth, segnale di un mercato che potrebbe accendersi più avanti. Al momento, però, è una pista in salita.

I tempi della Lazio

La Lazio ha già incassato 29 milioni dalla cessione di Castellanos e 25 più 2 di bonus “facili” da quella di Guendouzi. Lotito prova a fare cassa anche con Belahyane, pagato 10,5 milioni (anche se recuperare l’intera cifra è complicato), o con Dele-Bashiru (ci sarebbe un sondaggio del Nottingham Forest). Un’eventuale uscita dell’ex Verona (richiesto dal Torino in prestito) o del nigeriano, potrebbe aiutare a sbloccare il secondo innesto a centrocampo. Nel frattempo, Sarri guarda avanti. L’idea della società è costruire una mediana con Toth o Fabbian o Timber (e Vecino già in rosa come sostituto) da affiancare a Rovella o Cataldi, con Taylor o Basic come alternative. È una Lazio che cambia pelle, ma adesso senza troppa fretta. Ratkov e Taylor sono arrivati subito, rimpiazzi lampo. Gli altri colpi potrebbero attendere l’ultima settimana di mercato. Compreso, appunto, l'altro innesto in mediana. Lì, stando alle ultime da Formello, resta un ultimo colpo. La scelta dovrà essere quella giusta.