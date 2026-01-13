Lazio, piste complicate per Toth e Timber. Le novità su Tavares e Pedraza

Trattative su due tavoli, rischiano entrambi di essere sparecchiati e non dalla Lazio. Toth e Timber in salita, sono i due nomi preferiti da Lotito e Fabiani per l’aggiunta di un altro centrocampista. Non può bastare Taylor, arrivato in sostituzione di Guendouzi e subito titolare a Verona. Sarri ha bisogno di una mezzala in più, ha vissuto il girone d’andata in perenne emergenza, servono rinforzi e non soltanto avvicendamenti, per quanto rimangano estremamente attive le voci riguardanti il mercato in uscita. Alex Toth, gioiellino del Ferencvaros, è attratto dalle luci della Premier League, il campionato-sirena di fronte a cui è difficile non rimanere ammaliati. Piace al Bournemouth, c'è già l’accordo tra il club inglese e il ragazzo, le preoccupazioni biancocelesti sono per l’affare in stato avanzato pure tra i club. Di certo, ora, non c’è più la Lazio in vantaggio per l’acquisto del classe 2005.

Lazio, a centrocampo due piste difficili

Gli ungheresi inizialmente chiedevano 16 milioni di euro per il suo cartellino, la Lazio si è spinta arrivando a 12 milioni. L'insidia maggiore, più che la distanza tra le parti, è diventata la concorrenza del Bournemouth. Tiago Pinto, ex ds della Roma, fa sul serio e sta provando ad accelerare i discorsi per arrivare presto alla fumata bianca. Non è troppo più semplice mettere le mani su Quinten Timber del Feyenoord. Anche in questo caso l’operazione è ancora lontana dalla definizione: i contatti tra la Lazio e il suo entourage sono proseguiti negli ultimi giorni, il classe 2001 è in scadenza a giugno, vorrebbe aspettare la fine della stagione per scegliere la nuova destinazione. Il problema non è l’eventuale intesa con il Feyenoord, quanto le richieste del calciatore e dei suoi agenti: circa 4 milioni di euro di commissioni e un contratto da quasi 3,5 milioni di euro all’anno. Cifre che la Lazio non intende raggiungere, ecco perché a maggior ragione l’opzione principale rimane quella di una sua partenza a parametro zero in estate: su di lui c’è forte il Borussia Dortmund, pronto a ingaggiarlo a titolo gratuito riconoscendogli uno stipendio decisamente più alto. Fabbian del Bologna è il terzo nome gradito, altrettanto complicato. Il Bologna non sembra aperto alla cessione, Italiano l’ha schierato titolare nelle ultime due gare di campionato contro Atalanta e Como, sabato al Sinigaglia è rimasto in campo per l’intero confronto nonostante l’inferiorità numerica dei rossoblù. Non è un giocatore marginale, non esistono possibilità di sconti sul cartellino. Occhio, quindi, ai possibili “mister x” a centrocampo: Fabiani è abituato a trattare più profili contemporaneamente, come successo per Ratkov in attacco - scelto come erede di Castellanos - potrebbe uscire all’improvviso un nuovo identikit per la mediana. Sarri aspetta impaziente.

La situazione Tavares

La prossima partenza, intanto, potrebbe essere quella di Tavares. Il Besiktas spinge per portarlo in Turchia, ha chiesto il terzino in prestito con diritto di riscatto per una cifra totale intorno ai 10 milioni di euro. La Lazio pretende l'obbligo per lasciarlo andare, non vuole ritrovarsi in estate a fare di nuovo i conti per il suo futuro. In caso di cessione, verrebbe anticipato l'arrivo di Pedraza del Villarreal grazie a un piccolo indennizzo da riconoscere agli spagnoli. Il 29enne è in scadenza di contratto. Non è in discussione il suo innesto, l'addio di Nuno però cambierebbe i piani di 6 mesi rispetto a quanto già concordato.