Il sogno proibito della Lazio si chiama Rayan

È il sogno proibito della Lazio. Rayan del Vasco da Gama, 19 anni, stella brasiliana, dalla valutazione monstre di 50 milioni. Il club biancoceleste è pronto a sedersi a un tavolo solo a cifre più ragionevoli, tra i 20 e i 30 più una grossa percentuale (circa il 30%) di rivendita. Sono comunque tantissimi, probabilmente troppi. Lo renderebbero uno degli acquisti più onerosi dell'era Lotito (se non il più oneroso).

La storia di Rayan: il talento che piace alla Lazio

Uno sforzo che potrebbe essere fatto davvero, per un potenziale craque di mercato. Sì, perché in Brasile non hanno dubbi sul suo futuro radioso. Rayan è cresciuto letteralmente dentro lo stadio del Vasco, il São Januário. Ci è arrivato a sei anni ed è diventato in fretta qualcosa di più di una promessa. Da bambino si nascondeva con gli amici per entrare nell’impianto, tuffarsi in piscina, far volare gli aquiloni tra le gradinate. Un’infanzia di strada e pallone, con il "Gigante da Colina" come casa naturale. A 11 anni aveva già segnato 280 gol tra calcio e futsal, un dato che racconta meglio di qualsiasi aggettivo la sua precocità. A quell’età arriva anche l’incontro con Roberto Dinamite, leggenda del club, che lo prende da parte e gli parla di futuro. Un video diventato virale, una benedizione che Rayan porta ancora addosso come un marchio. Il Vasco lo ha protetto, rinnovato, cresciuto. Con l’arrivo di Diniz è esploso anche tra i professionisti, diventando il riferimento offensivo della squadra. Potente, veloce, mancino naturale, capace di attaccare la profondità ma anche di giocare spalle alla porta.

Rayan e il salto in Europa

L’ex nazionale brasiliano Gilberto non ha avuto dubbi nel paragonarlo ad Adriano: stessa forza devastante, stesso sinistro pesante, stessa sensazione di poter spostare gli equilibri da solo. «È un giocatore che avrà successo in Europa. Ha tutto per farcela». Rayan, l’Europa, ce l’ha in testa da tempo. Ne parla spesso con l'ex Inter Philippe Coutinho. Vuole arrivarci pronto, non bruciarsi. La Serie A, in particolare, lo affascina da sempre: «Da piccolo la guardavo perché c’erano i migliori attaccanti del mondo». Come Cristiano Ronaldo, suo idolo da cui in alcuni casi ha preso in prestito l'esultanza. La Lazio potrebbe essere disposta a scommettere davvero su un talento che unisce potenza, fame e storia. Questa non sarebbe solo un’operazione di mercato, ma un racconto che parte dalle strade di Barreira do Vasco e guarda dritto all’Europa. La società biancoceleste lo vuole per questo. Perché certe storie, quando arrivano a Roma, possono diventare qualcosa di ancora più grande.