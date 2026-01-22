Romagnoli già fuori dalla Lazio: il retroscena su Sarri e l’ultima parola del club

Sarri è sempre più sconcertato, scappano tutti via. Ha parlato più volte con Romagnoli nelle ultime 48 ore, ha provato a fermarlo, a convincerlo a restare. Ha poco da fare, Maurizio. Alessio ha deciso di andare in Qatar. A Sarri è legato calcisticamente e umanamente. Non pensa che alla Lazio ci sia più futuro per lui, questo il senso della risposta data a Mau. Romagnoli spiegherà la sua decisione ai laziali a tempo debito. Indossa la 13 di Nesta, è un uomo-bandiera, è un altro divorzio doloroso. Avviene a gennaio, con la Lazio in difficoltà. Questo non può non causargli tormenti indicibili. E’ difficile a credersi, tanti si sentono traditi. Farsi capire, quando uomini simbolo lasciano in piena crisi, è sempre un difficile esercizio di acrobazia. Romagnoli più volte ha spiegato che in caso di addio non avrebbe lasciato la Lazio per disamore. Non è così ipocrita da non farne anche una questione economica: i 18 milioni messi sul piatto dall’Al-Sadd per tre anni sono irrinunciabili. Ci sono oggi, non è detto che ci siano a giugno. A spingerlo a partire, miglior assist non poteva riceverlo, c’è certamente lo strappo con Lotito del 2023, quella promessa mancata di rinnovo. Alessio non ha mai percepito la volontà di chiudere questa storia da parte del presidente, di arrivare ad un compromesso. L’ultimo contatto tra la società e i manager del difensore, il team Raiola, risalirebbe a inizio gennaio. Il club avrebbe chiesto di formulare una richiesta per intavolare una nuova trattativa. Sarebbe stata inviata e non ci sarebbero state risposte. Romagnoli ancora di più s’è sentito in diritto di valutare nuove proposte. E’ arrivata l’occasione dell’Al-Sadd, ha parlato con Mancini, ha deciso.