Alla Lazio manca la mezzala: Dahl e Dzodic in corsa

Gli acquisti: Ratkov, Taylor, Motta, Maldini, Przyborek. Le cessioni: a Castellanos, Guendouzi e Mandas s’è aggiunto Vecino ieri, va al Celta Vigo a titolo gratuito. Romagnoli era quasi venduto, è rimasto in un clima di scontro con tutti. Alle 20 di oggi, valutando eventuali nuovi acquisti, si potrà sentenziare sul mercato riaperto della Lazio. Vantaggioso o svantaggioso? Il malcontento di Sarri si conosce e non cambierà. Guendouzi non è stato sostituito, c’è ancora tempo per farlo. Ratkov e Maldini non hanno gli identikit che chiedeva. Daniel l’ha colpito per alcune qualità, lo vede centravanti così come lo intende il club, ma con Zaccagni out 20-30 giorni avrà continuità da ala. Taylor può fare al suo caso, era anche nella sua lista. Przyborek ha 19 anni, jolly offensivo, va scoperto. In attacco ora sono in 9, dipende dall’uscita di Noslin. Lo smacco di Mau è lo scacco di Lotito. Ha venduto rimangiandosi le dichiarazioni pubbliche di fine e inizio anno. Ha incassato 27 milioni per Guendouzi e 29 per Castellanos, al netto delle percentuali di rivendita, centrando due plusvalenze da 12 e 17 milioni. Mandas rischia di tornare dal Bournemouth, è partito in prestito (2,5 milioni) con diritto di riscatto a 17,5, l’obbligo scatta con la Champions. Gli inglesi sono al dodicesimo posto. Sarebbe un’operazione da venti milioni, con plusvalenza record. Il portiere era costato un milione. La società ha pensato più a mettere in sicurezza i conti, ad abbassare il monte ingaggi (meno 7 milioni netti, 14 al lordo) e ad avviare la rivoluzione verde a costo di compromettere il rapporto con Sarri e il finale di una stagione che vede la Lazio nel limbo. M a c’è sempre una semifinale di Coppa Italia in ballo.

Un colpo a centrocampo: i possibili nomi

Lotito e Fabiani hanno tempo fino alle 20. Di nuovi Guendouzi, per caratteristiche, non c’è traccia. Venerdì è stato fatto un tentativo per Frattesi, inverosimile stando alla valutazione dell’Inter da oltre 30 milioni. C’era il Nottingham in pressing, alla fine i nerazzurri potrebbero tenerlo. Ieri ha giocato titolare. Sono rimasti due nomi salvo sorprese. Uno è Dahl del Tromsø, 20 anni, mezzala di 1,94. Costa circa 10 milioni, lo vuole il Besiktas. L’altro è Dzodic dell’Almeria, club che gioca nella B spagnola, ma incredibilmente la valutazione è superiore ai 14 milioni. Anche lui ha 20 anni, rispetto a Dahl ha un identikit più difensivo. Era spuntato il nome di Gustavo Porta, 22 anni, gioca nel Racing Santander, sempre nella B spagnola.

Questione difesa: va presa una decisione

Il caso Romagnoli aveva messo in stand-by le operazioni Rugani e Diogo Leite. Si vedrà se la società oggi deciderà di chiudere comunque per un centrale, Alessio rischia provvedimenti. Rugani è andato alla Fiorentina. Diogo Leite era pronto a partire, si sarebbe stirato. La formula prevedeva l’acquisto per un costo di 2,5 milioni pur essendo il giocatore in scadenza a giugno. Possono spuntare altri nomi. La società era pronta a cedere Tavares, non vuole indispettire ancora di più il tecnico. Nuno può giocare a Torino. Il portoghese era in ballo per il Besiktas. Noslin può andare al Bologna in prestito con diritto di riscatto. Il Monaco chiedeva il prestito secco. La partenza dell’olandese permetterebbe alla Lazio di liberare un posto over da rioccupare subito. L’uscita di Belahyane, 2004, non libera posti perché è un under 22. Ne possono arrivare altri indipendentemente dalle cessioni.