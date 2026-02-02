Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Lazio, altra cessione: anche Vecino va via, venduto al Celta Vigo

L'uruguaiano è destinato ad andare in Spagna. Novità di mercato anche per Tavares, Noslin e Belahyane
2 min
TagsVecinoLazioNoslin

ROMA - Saluta anche Matias Vecino. Sull'uruguaiano ieri c'era il forte interesse del Celta Vigo e la Lazio oggi ufficializzerà la cessione gratuita: il centrocampista è in scadenza a giugno, ma a 25 presenze stagionali si attiverebbe una clausola per il rinnovo automatico di un anno. Attualmente è a 14, il club per non "rischiare" preferirebbe perderlo adesso. Al contrario, non è più scontata la cessione di Tavares. Il Besiktas insiste per Nuno, che ora però potrebbe tornare utile a Sarri.

La situazione di Noslin e Belahyane

L'allenatore contro il Genoa lo ha rilanciato, mandandolo in campo nella parte finale della gara dopo quasi due mesi ininterrotti di panchina (non vedeva il campo da Lazio-Bologna del 7 dicembre). Vista la squalifica di Pellegrini, potrebbe anche sceglierlo per partire dal primo minuto nel prossimo match a Torino contro la Juventus. Si vedrà, dipenderà molto anche dagli altri movimenti di mercato che ci saranno prima del gong. Sembrano essersi raffreddate le piste per Noslin, con il Bologna rimasta forse l'unica ancora in lizza, proponendo un'offerta per il prestito con diritto di riscatto (il Monaco voleva invece il prestito secco). Più probabile invece la partenza di Belahyane, che dovrebbe tornare a Verona a titolo temporaneo: le due società hanno già trovato un'intesa di massima per il trasferimento. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

