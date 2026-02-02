Lazio, altra cessione: anche Vecino va via, venduto al Celta Vigo

ROMA - Saluta anche Matias Vecino. Sull'uruguaiano ieri c'era il forte interesse del Celta Vigo e la Lazio oggi ufficializzerà la cessione gratuita: il centrocampista è in scadenza a giugno, ma a 25 presenze stagionali si attiverebbe una clausola per il rinnovo automatico di un anno. Attualmente è a 14, il club per non "rischiare" preferirebbe perderlo adesso. Al contrario, non è più scontata la cessione di Tavares. Il Besiktas insiste per Nuno, che ora però potrebbe tornare utile a Sarri.