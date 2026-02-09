Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Retroscena Lazio, Fabiani non era a Torino: il motivo e perché c'entra il mercato

Il direttore sportivo biancoceleste non ha assistito al match dell'Allianz Stadium contro la Juve di Spalletti: il retroscena
2 min
TagsLaziofabianiCalciomercato

ROMA - La Lazio è tornata al lavoro dopo il pareggio-beffa maturato a Torino contro la Juve. Dopo aver pernottato in Piemonte, i biancocelesti hanno raggiunto Firenze questa mattina con un volo charter. La squadra è in ritiro a due giorni dalla delicata sfida di Coppa Italia contro il Bologna, quarto di finale in programma mercoledì 11 febbraio al 'Dall'Ara'. Un occhio sul campo e l'altro, costante, sul mercato che non si ferma mai: nelle ultime ore ha fatto discutere l'assenza del direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, all'Allianz Stadium. Il motivo? Si inizia a programmare il futuro.

Lazio, Fabiani assente a Torino: c'entra il mercato

Secondo le ultime indiscrezioni, Fabiani ha disertato la trasferta torinese per raggiungere il Portogallo e, più precisamente, Lisbona. Nella capitale lusitana il ds biancoceleste ha incontrato l'entourage di Diogo Leite, difensore classe 1999 dell'Union Berlino, il cui contratto con il club biancorosso di Kopenick scade il prossimo 30 giugno. Il centrale portoghese era infatti la prima scelta della dirigenza laziale per sostituire il partente Romagnoli ma la mancata cessione di Alessio in Arabia ha (forse) rinviato di qualche mese l'approdo di Leite a Roma, sponda biancoceleste.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

Lazio, passi avanti per lo Stadio FlaminioCoppa Italia, Lazio in ritiro a Coverciano

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS