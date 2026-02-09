Retroscena Lazio, Fabiani non era a Torino: il motivo e perché c'entra il mercato
ROMA - La Lazio è tornata al lavoro dopo il pareggio-beffa maturato a Torino contro la Juve. Dopo aver pernottato in Piemonte, i biancocelesti hanno raggiunto Firenze questa mattina con un volo charter. La squadra è in ritiro a due giorni dalla delicata sfida di Coppa Italia contro il Bologna, quarto di finale in programma mercoledì 11 febbraio al 'Dall'Ara'. Un occhio sul campo e l'altro, costante, sul mercato che non si ferma mai: nelle ultime ore ha fatto discutere l'assenza del direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, all'Allianz Stadium. Il motivo? Si inizia a programmare il futuro.
Lazio, Fabiani assente a Torino: c'entra il mercato
Secondo le ultime indiscrezioni, Fabiani ha disertato la trasferta torinese per raggiungere il Portogallo e, più precisamente, Lisbona. Nella capitale lusitana il ds biancoceleste ha incontrato l'entourage di Diogo Leite, difensore classe 1999 dell'Union Berlino, il cui contratto con il club biancorosso di Kopenick scade il prossimo 30 giugno. Il centrale portoghese era infatti la prima scelta della dirigenza laziale per sostituire il partente Romagnoli ma la mancata cessione di Alessio in Arabia ha (forse) rinviato di qualche mese l'approdo di Leite a Roma, sponda biancoceleste.