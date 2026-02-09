Retroscena Lazio, Fabiani non era a Torino: il motivo e perché c'entra il mercato

ROMA - La Lazio è tornata al lavoro dopo il pareggio-beffa maturato a Torino contro la Juve. Dopo aver pernottato in Piemonte, i biancocelesti hanno raggiunto Firenze questa mattina con un volo charter. La squadra è in ritiro a due giorni dalla delicata sfida di Coppa Italia contro il Bologna, quarto di finale in programma mercoledì 11 febbraio al 'Dall'Ara'. Un occhio sul campo e l'altro, costante, sul mercato che non si ferma mai: nelle ultime ore ha fatto discutere l'assenza del direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, all'Allianz Stadium. Il motivo? Si inizia a programmare il futuro.