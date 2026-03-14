Lazio, Fabiani lancia segnali a Sarri: a fine stagione la resa dei conti
Gli scenari futuri
Siamo a marzo e da qui a fine maggio la Lazio si giocherà l’accesso in finale di Coppa Italia e una conclusione dignitosa del campionato. Poi si ragionerà sul futuro. Sarri ne aveva parlato dopo il Sassuolo: "Il futuro? Non lo so. Per essere all’altezza della storia della Lazio questa rosa va rinforzata". Parole che tutti avevano riferito al futuro di Mau, la domanda posta in tv era chiara, contemplava una risposta personale. Il tecnico in conferenza ha precisato di riferirsi alla squadra e non alla sua situazione contrattuale.
Il contratto
Lotito e Sarri non se le sono mandate a dire, il matrimonio bis è stato tempestoso da subito. La convivenza è diventata reciproca intolleranza per quanto si voglia far passare un concetto diverso. Ballano altri due anni di contratto e le incognite sul futuro non sono cessate. Il 31 marzo sarà effettuata una nuova fotografia dei conti, le manovre di mercato dipenderanno dall’esito dei controlli. Non c’è il rischio del mercato chiuso, l’unico è il saldo zero: cessioni per acquisti. Ma in fin dei conti, con il mercato libero, la Lazio ha lavorato come se fosse a saldo zero, vendendo e comprando. La collegialità di mercato, che Sarri pensava di avere garantita, è stata esclusa con i fatti a gennaio. Mau dopo il Sassuolo ha detto anche "ero rimasto per i laziali, ora non so perché sono rimasto". Che lui e Lotito possano andare avanti confliggendo è poco credibile. Ma al di là di Sarri il vero problema di questi ultimi anni è che la Lazio nel futuro non ci è mai andata.