La Lazio cerca colpi in Argentina: chi c’è nella lista mercato

Gila in bilico, deciderà Lotito. Romagnoli pure, ma la guerra e il futuro di Mancini potrebbero allontanarlo dall’Al-Sadd e riavvicinarlo alla Lazio. Le loro partenze, anche solo una, figuriamoci due, aprirebbero un buco enorme in difesa. La Lazio aveva pensato a Diogo Leite , è nata male dall’inizio. Dai contatti di gennaio allo stop di febbraio, poi la riapertura di marzo e lo strappo di inizio aprile. Col portoghese è finita. Le voci su Lautaro Rivero del River Plate, rimbalzate dall’Argentina, hanno aperto un fronte in Sudamerica. La Lazio sta valutando profili della Primera Division. Lautaro è tra i crack più seguiti e trattati, ha 22 anni, è alto 1,85, è mancino . Ha firmato 11 presenze nel torneo Apertura, un gol. E’ in scadenza nel 2028, costa sui 10 milioni. E’ rientrato dal prestito al Central Cordoba e Lionel Scaloni l’ha già chiamato nell’Albiceleste. Il suo nome è stato rilanciato da alcuni portali argentini.

Lazio, i nomi per la difesa

Non ci sono ancora tracce, ma tra i talenti più interessanti si segnalano questi profili. C’è un altro Lautaro che sta impressionando, è Di Lollo, argentino con passaporto italiano. Gioca nel Boca Juniors, ha 22 anni, è alto 1,87, è destro, scadenza 2029, 11 presenze e 1 gol nel torneo Apertura. E’ cresciuto nel settore giovanile del Boca, il primo contratto professionistico l’ha firmato il 15 luglio 2022. Il debutto in prima squadra il 4 aprile 2023 in Coppa Sudamericana contro il Nacional Potosí. Nel 2023 ha giocato nell’Argentina under 20 al Mondiale. Nell’Independiente c’è Kevin Lomonaco, 24 anni, il più pronto di tutti: 1,84 di altezza, destro, scadenza 2028, 12 presenze e 1 gol nel torneo Apertura. Ha il passaporto argentino, anche lui ha origini italiane. E’ nato a La Plata, si è già conquistato un posto nella Top 11 del campionato. Può essere una delle novità della Selección. Il più giovane di tutti è Tobias Ramirez del River Plate, 19 anni, 1,85 di altezza, destro, scadenza nel 2029, solo una presenza nel torneo Apertura alla prima giornata

Gli scenari futuri

La Lazio confermerà Provstgaard, 22 anni. Avrebbe bisogno di un centrale mancino ancora più pronto. Diogo Leite ha 27 anni, s’era deciso di puntare sull’esperienza. Il progetto giovani può produrre plusvalenze, ma il rilancio della Lazio deve passare per la prossima stagione. Anno zero o anno uno? Con Sarri o senza Sarri? Siamo sempre lì.