Lazio, trattativa avviata per Asp: nove gol e sei assist con il Grasshopper

Una strada già tracciata, riporta al Bayern Monaco per un altro giovane. La Lazio punta Jonathan Asp Jensen , classe 2006 di proprietà dei tedeschi. Lotito e Fabiani hanno trattato a gennaio 2025 per il prestito di Arijon Ibrahimovic, tornato in Germania dopo sei mesi da inutilizzato a Formello. Stavolta la notizia di mercato - confermata - riguarda Asp, trequartista gioiellino di appena 20 anni , li ha compiuti lo scorso 14 gennaio. È esploso lontano dalla Bundesliga, si è messo in mostra con la maglia del Grasshopper. Il prestito in Svizzera gli ha garantito spazio, il rendimento brillante ha spalancato nuovi orizzonti accendendo l'interesse di tante squadre europee. Tra queste figura la Lazio, dovrà superare una concorrenza agguerrita per centrare l'acquisto.

Asp-Lazio: non c'è ancora un accordo con il Bayern, ma le sensazioni sono positive

Asp ha chiuso l'ultima stagione con 9 gol e 6 assist in 40 presenze complessive. Dal punto di vista personale è stata un'esperienza convincente, al netto della posizione in classifica ottenuta dal Grasshopper (penultimo posto). Talentino danese, alla Lazio troverebbe i connazionali Isaksen e Provstgaard, con cui condivide la stessa scuderia di agenti. Insomma, potrebbe esserci una via preferenziale visti gli affari già concretizzati nel 2023 (per l'esterno) e nel 2025 (per il difensore). Dialoghi in corso tra Lazio e Bayern, le sensazioni sono positive, ma non c'è ancora un accordo tra le parti. I siti di riferimento valutano il suo cartellino intorno ai 5 milioni di euro, si potrebbe ripetere anche un altro trasferimento in prestito.

Trequartista, esterno ma anche mezzala offensiva

Trequartista o esterno d'attacco, prevalentemente a sinistra. All'occorrenza mezzala offensiva. Destro di piede, 1,82 m di altezza. Tecnico, spiccate capacità nel dribbling e un buon tiro. Asp ha un contratto fino al 2028, era stato acquistato dal Midtjylland (altra cosa in comune con Isaksen) nel 2022 quando aveva solamente 16 anni. Settore giovanile concluso in Germania. Prima ancora, fino al 2017, aveva giocato al Vejle (proprio come Provstgaard). Le soddisfazioni in prima squadra con il Bayern si sono fermate all'esordio del 12 maggio 2024 contro il Wolfsburg (un minuto in campo). Nel 2024-2025 è rimasto aggregato con la seconda squadra, dodici mesi fa invece il prestito fruttuoso al Grasshopper. In Danimarca è stato scritto di tentativi allargati da parte di club in Germania, Francia, Svizzera e Inghilterra.

Lazio, decisivi i rapporti con il Bayern

La Lazio, per spuntarla, deve fare affidamento sui rapporti con i suoi procuratori e anche con il Bayern, da cui un anno e mezzo fa era arrivato il 2005 Ibrahimovic, già passato in Serie A con la maglia del Frosinone. Operazione senza successo, quella: 2 presenze con Baroni da 19 minuti totali. L'identikit di Asp corrisponde alla ricerca dei profili che la Lazio porterà avanti in estate. Il probabile mercato a saldo zero, però, riduce i margini di manovra e di errore. Si punta sulla linea verde, il discorso è legato a doppio filo agli ingaggi e al ringiovanimento della rosa. Aspetti che comunque devono collimare pure con le questioni tecniche, è necessario il rafforzamento del gruppo da consegnare a Gattuso. Asp sarebbe un innesto di prospettiva, la Lazio ha già sperimentato con Przyborek (un anno più piccolo) quanto sia complicato l'adattamento al calcio italiano. Ringhio ha bisogno di forze fresche, ma anche di rinforzi comprovati.