Lazio, Gattuso ha deciso: vuole Stojkovic. E su Asp…

C’è vita nel mercato della Lazio ? Per ora no . Prima uscite, poi acquisti. Un ritornello d’epoca a Formello. Nomi e contatti sono e resteranno teorici fin quando non ci saranno le prime partenze. Per Romagnoli e l’Al-Sadd il via dovrebbe arrivare oggi . Provedel e l’Inter stanno vivendo la stessa maratona per chiudere. I primi incassi permetteranno di progettare i primi rinforzi. Gattuso ha indicato due priorità: difensore centrale e centravanti. In uscita oltre a Romagnoli ci sarà Gila, deciso ad andare a Napoli . Si trattano anche trequartisti per il 4-2-3-1. Ci sono due candidature. Una baby, una più rodata.

La Lazio ha l'accordo con Asp Jensen

La Lazio ha l’accordo con Asp Jensen del Bayern Monaco, stesso procuratore di Isaksen e Provstgaard. Ha 20 anni, torna dal prestito al Grasshopper. Ha segnato 9 gol e ha servito 6 assist nel campionato svizzero. Nel 4-1-4-1 ha giocato ala sinistra, lo stesso nel 3-4-3. Nel 4-3-2-1 dietro la punta. E’ alto 1,82, è danese. E’ cresciuto nel settore giovanile del Vejle (ex squadra di Provstgaard) e del Midtjylland (ex squadra di Isaksen). Il passaggio al Bayern nel 2022. Sta vivendo le prime esperienze tra i big. I tedeschi chiedono una percentuale sulla rivendita futura, la Lazio vorrebbe riconoscerla bassa offrendo 4 milioni per il cartellino. L’operazione è avviata, ma è stata messa in stand-by. A Gattuso piace molto Luka Stojkovic, è un profilo più pronto. Gioca nella Dinamo Zagabria, ha 22 anni, è valutato intorno ai 10 milioni. Tredici gol e 12 assist in 42 partite totali in stagione. Due in 9 gare di Europa League. Ha esordito in Champions (6 presenze). Lo ha svezzato Cannavaro nella Dinamo, durante l’esperienza da allenatore. Nel gennaio 2025 parlò dei talenti croati: «Di Susic si parla tanto, un bel centrocampista. Baturina è già in nazionale. Il giovane Luka Stojkovic è un centrocampista che promette». Rino ha vissuto e studiato il calcio croato, lo conosce bene. Stojkovic nell’ultima stagione ha fatto la mezzala sinistra nel 4-3-3, a volte è stato adattato da ala. E’ un ragazzo deciso, ha detto no ad una ricca offerta araba per restare alla Dinamo, crescere ed attendere il salto in Europa. Può partire in estate. «Ho riflettuto, mi sono seduto con la mia famiglia. Sentivo di dover ancora dare aiuto alla Dinamo e di dimostrare di cosa sono capace», la scelta del 2025.

Gattuso vuole un centrocampista box to box

Gattuso vorrebbe un centrocampista box to box da aggiungere a Taylor. Pensa al 4-2-3-1, lavorerà anche sul 4-3-3. Cerca giocatori adattabili nei due moduli. Da mediani avrà Rovella e Cataldi più Belahyane (se non partirà). Dele-Bashiru resta un ibrido: mediano, mezzala o trequartista? La società ha chiesto al terzo allenatore di valorizzarlo. Ma non basta e si è visto. Ricapitolando, le richieste di Rino sono un difensore centrale (con la partenza di Gila ne occorrerebbero due), un centravanti, un jolly di centrocampo, un’ala destra (Cancellieri è in uscita). Quattro-cinque acquisti li ha promessi Lotito. Con 19,5 milioni sbloccherebbe il mercato e dovrebbe metterne altrettanti per acquistare. Il saldo zero resta la sua opzione più conveniente. Ma la difficoltà di operare vendendo e comprando alle stesse cifre, facendo quadrare incassi da cartellino e risparmio degli ingaggi con le spese in entrata, è la grande sfida di un nuovo mercato all’ultimo ostacolo.