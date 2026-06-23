Anche Gila andrà via: Lazio su Dominguez, ma costa 10 milioni

Romagnoli promesso all’Al-Sadd, Gila verso Napoli . Oltre i confini della sopportazione le prossime partenze della Lazio. Gattuso, per quanto fosse al corrente, li sta perdendo entrambi e il muro annunciato dalla società per lo spagnolo (30 milioni o niente) inizia a sbriciolarsi. C’è emergenza di soldi e ogni offerta non può non essere valutata. Attorno al cratere che si aprirà appena Romagnoli e Gila partiranno bisognerà ricostruire. Occorre una nuova coppia centrale. Un nome era stato individuato per l’eventuale sostituzione di super Mario. E’ Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, compagno di squadra di Luka Stojkovic, trequartista-mezzala. Piacciono entrambi a Gattuso.

Lazio su Sergi Dominguez

Dominguez. Sergi Dominguez è spagnolo come Gila, ma viene da un’altra scuola: il Barcellona. E’ cresciuto alla Masia, è alto 1,91, classe 2005, 21 anni compiuti. Nelle giovanili del Barcellona è entrato nel 2017, ha fatto tutta la trafila fino al debutto in prima squadra. Nel mezzo, anno 2022, il passaggio al Barcellona B: esordio il 12 febbraio 2023. Dal 2022 al 2025 ha firmato 41 presenze e un gol. Nel 2024-2025 è stato aggregato alla prima squadra, l’esordio ufficiale il 31 agosto 2024 nel 7-0 contro il Valladolid. Dominguez entrò in corsa. In quella stagione ha giocato 3 partite in campionato ed una in Coppa di Spagna, anche 2 presenze in Champions. Era stato Flick a lanciarlo insieme a Marc Bernal, Gerard Martín e Pau Víctor. Nel 2025 il passaggio alla Dinamo Zagabria dopo otto anni di Barcellona. Dominguez, come tanti difensori della scuola catalana, è un difensore tecnico, la stazza non lo limita. Visione di gioco, attitudine alla costruzione e al lancio le sue doti. E’ destro.

Gli scenari

S’era lanciato il Tottenham su di lui prima di prendere Senesi. Servono almeno 10 milioni per trattare, la valutazione iniziale era 15. La Dinamo punta a venderlo bene dopo un solo anno. Gattuso non l’ha incrociato durante l’esperienza all’Hajduk, ha visto da vicino solo Stojkovic. Ma conosce Dominguez, lo ha visionato. Rino aveva indicato il difensore centrale come priorità. La doppia partenza di Romagnoli e Gila dovrebbe spingere la società a chiudere due acquisti. Il rischio è che sia solo uno. La società spinge per Provstgaard titolare, promosso da vice Romagnoli, un mancino al posto di un mancino. Ha trovato continuità nel finale con Sarri. Patric e Gigot sono i due vice, reduci entrambi da un anno tribolato per gli infortuni. Il francese non ha mai giocato. Rino l’ha avuto a Marsiglia.

La pista Arnau Martinez

C’è un altro difensore in ballo, è. Nasce terzino, non è un centrale puro. E’ stato trattato a gennaio, ma la richiesta era 15 milioni. La retrocessione del club spagnolo ha attivato una clausola. Il prezzo è 8 milioni. Si prende alla metà. La differenza di prezzo tra Dominguez e Martinez, entrambi spagnoli, è di qualche milione. Per comprare, in generale, serviranno le tre cessioni di(3 milioni per il cartellino),(3 milioni se Lotito accetta la proposta dell’Inter) e(si ragiona su 20 milioni, la metà va al Real Madrid). La regola è sempre la stessa: cessioni per acquisti, facendo quadrare i conti dei cartellini e degli ingaggi. Tra ciò che si incassa e ciò che si deve spendere.