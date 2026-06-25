Lazio, adesso Ratkov può partire: la Bundesliga interessata. E Gattuso aspetta un attaccante

Non c’è caso o storia che a Formello non necessiti del più denso mistero. Sono tre le vicende più misteriose in ballo. Gila e il Napoli con l’intreccio Lucca-Rafa Marin. Ratkov e la richiesta di Gattuso di un nove in più. Un enigma è risolto: Romagnoli, la Lazio e l’Al-Sadd hanno chiuso dopo 20 giorni. Tre milioni a Lotito. L’ufficialità a inizio luglio, dopo le visite mediche di Alessio (forse il 5 luglio). E’ un addio scontato, ma pesa. Gila, Lucca e Ratkov sono storie intrecciate. Lazio e Napoli hanno provato a ragionare sulla maxi-operazione e anche sullo scambio Gila-Lucca. Non può essere chiuso perché al Real spetta il 50% della rivendita. Pur valutando Gila e Lucca con la stessa cifra, gli spagnoli potrebbero pretendere la metà del prezzo concordato tra Lotito e De Laurentiis. Lucca pesa per 35 milioni nel bilancio azzurro, il Napoli non può fare una minusvalenza. Lotito per Gila inizialmente chiedeva 30. E’ un’operazione in stallo. Da Formello continuano a dire che il giocatore non è sul mercato e che serve un’offerta irrinunciabile per farlo partire. La solita tiritera.

La situazione Ratkov

Lucca è un profilo che piace, senza Ratkov. Era certa la sua permanenza, ma il procuratore del serbo starebbe sondando il mercato tedesco. Se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 13 milioni (il costo del cartellino) sarebbe valutata. Ci sarebbero un paio di club interessati a proporre il prestito oneroso con riscatto obbligatorio fissato a 14-15. Ratkov aveva un discreto mercato prima dell’arrivo alla Lazio. Con Sarri ha fatto la comparsa e questo inevitabilmente ha inciso sulla valutazione tecnica del giocatore e sulle sue prospettive future. A Formello continuano a credere nell’investimento, ma sono obbligati a valutare ogni possibile offerta per sbloccare il mercato in entrata e provare ad accontentare Gattuso. Ratkov non può dare garanzie, non s’è mai visto in Italia. Dia viene da una stagione deludente. Noslin è valutato vice Zaccagni o trequartista da Rino. Ha chiesto un centravanti sicuro, un uomo-gol. Lucca ha 25 anni, l’esperienza in Premier è andata male. Al Napoli è chiuso e ha dato disponibilità alla Lazio. Il problema è legato al concatenamento dell’operazione con Gila. E’ uno scenario complicato sia Lucca come contropartita che in prestito.

Capitolo difensore

L’uscita di Romagnoli, appena sarà ufficializzata, dunque a inizio luglio, potrà sbloccare la prima operazione in entrata. I 3 milioni di incasso si aggiungono al risparmio dei 5 milioni di ingaggio (al lordo), il costo che la Lazio avrebbe riconosciuto al difensore fino al 30 giugno 2027, data di scadenza del contratto. Lotito, per acquistare, può utilizzare questi 8 milioni. Entro questa somma deve essere compreso il costo del cartellino del nuovo acquisto e l’ingaggio da riconoscere per l’intera duratta contrattuale (che siano 4 o 5 anni). I nomi individuati per rimpiazzare Romagnoli erano Dominguez della Dinamo Zagabria ed Arnau Martinez del Girona. Il primo però costa almeno 10 milioni. Il secondo ha una clausola di 8 milioni. E’ troppo poco quello che Lotito incasserà e risparmierà con Romagnoli, conseguentemente è troppo presto per pensare di comprare un giocatore di livello.