Romagnoli all’Al-Sadd, Provedel in uscita: con le cessioni la Lazio va su Sergi Dominguez

Romagnoli ce l’ha fatta dopo mesi a divincolarsi da Lotito, manca solo l’ufficialità del passaggio all’Al-Sadd, arriverà intorno al 5 luglio, dopo le visite mediche. Gila un giorno si sente vicino al Napoli, un giorno torna prigioniero a Formello. Attorno a loro due, per causa ed effetto, si sviluppano i primi ragionamenti di mercato. Parlare di operazioni, a tre giorni dal via (quest’anno previsto il 29 giugno), è troppo. La cessione di Romagnoli consentirà alla Lazio di chiudere un’operazione entro il limite di 8 milioni (cartellino e ingaggio totale), somma frutto della vendita (3 milioni) e del risparmio al lordo (5 milioni per l’ultimo anno di contratto). Il margine di manovra è ridotto per acquistare un rimpiazzo di valore. L’idea iniziale era puntare su un under 23 da alternare a Provstgaard. Per la società è pronto per essere promosso titolare. Gattuso ne apprezza l’identikit fisico e tecnico. Rino ben conosce i rischi che corre accettando l’idea di valorizzare i giocatori in organico (missione con cui si sono scottati Baroni e Sarri). Dev’essere un pungolo per fare investire nei limiti del possibile visto il saldo zero.

I nomi e le trattative

Romagnoli apre ad un arrivo. Su Gila la società tratta e si ritira. Apre a riflessioni col Napoli su scambi o contropartite (Lucca), poi torna a fare la voce grossa dichiarando il giocatore fuori mercato o vendibile solo per 30 milioni. La solita interminabile telenovela. Durerà quanto durerà, ma la necessità di aggiungere almeno un difensore resta. Una prima scelta è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Era stato individuato come sostituto naturale di Gila. Spagnolo, destro, più fisico di Mario, tecnica affinata nel Barcellona, scuola diversa rispetto a Gila (cantera Real). Per Dominguez c’è l’ok di Gattuso, l’ha visionato. L’ostacolo principale è il costo: la Dinamo chiede almeno 10 milioni. Alla cessione di Romagnoli andrebbe aggiunta quella di Provedel: 3 milioni l’offerta dell’Inter (manca solo l’ok di Lotito), in più va calcolato un risparmio di circa 4,5 milioni (stipendio al lordo). Quando il Tottenham s’era lanciato su Dominguez la valutazione era 15. Gli inglesi hanno virato su Senesi, ritenuto più pronto. Dominguez partirà in estate, la Dinamo conta di fare cassa in questa finestra. Nel gennaio 2025 lo spagnolo aveva rifiutato il passaggio negli Emirati. La Dinamo rimase spiazzata. Sergi scelse di restare per continuare a crescere e puntare al salto in Europa. Ha 21 anni.

Lazio, le altre operazioni

La Lazio ha valutato vari profili. Arnau Martinez del Girona si prende pagando la clausola d’uscita, fissata in 8 milioni. La retrocessione degli spagnoli ha dimezzato il costo. Martinez è stato trattato a gennaio, senza successo. Il Girona non ha fatto sconti. Lascerà il Girona, ha contatti con Real Sociedad e Betis. E’ stato offerto a più riprese Coppola del Brighton. Gattuso lo aveva convocato per i playoff, da qui il collegamento per la Lazio. Coppola è di proprietà del Brighton, è stato prestato al Paris FC a gennaio, qui ha incrociato Immobile. Vuole tornare in Italia. Il mercato a saldo zero impone uscite e Fabiani è concentrato sulle cessioni. In uscita, a parte Romagnoli, Gila e Provedel (i volontari), ci sono Lazzari, Pellegrini e Cancellieri. Tutti 2027. Il mercato in entrata comincerà dove finirà il miraggio delle loro partenze.