Lazio su Asp, prima offerta presentata al Bayern Monaco: le cifre con il saldo zero

Lazio, c'è l'offerta al Bayern Monaco per Asp

La Lazio saldo zero, low cost e baby è riconoscibile nella prima offerta presentata per Jonathan Asp Jensen, 20 anni. Sul tavolo del Bayern Monaco 4 milioni, si tratta per definire la percentuale di rivendita. La Lazio non la vorrebbe troppo alta. Col giocatore da giorni c’è un accordo per un contratto fino al 2030 con opzione 2031. È un baby del Bayern Monaco, rientrato dal prestito al Grasshopper. Ha giocato da ala sinistra nel 4-1-4-1, nasce trequartista. Lo score in Svizzera: 8 gol e 6 assist in 33 presenze di campionato. Dal 2022 a Monaco, ha fatto il salto dal Bayern 2, la squadra riserve. Il 12 maggio 2024 l’esordio in prima squadra contro il Wolfsburg. Nel 2025 il passaggio al Grasshopper. Il 24 agosto 2025 il primo gol nel 2-2 con il Winterthur. Stessa scuderia di Provstgaard e Isaksen, ha giocato nelle giovanili dei club in cui sono passati il difensore (il Vejle) e l’attaccante (Midtjylland).

Dopo Galassi altri baby nel mirino della Lazio

Asp non può essere un acquisto omologo di Arijon Ibrahimovic, arrivato in prestito dal Bayern nel 2025. Neppure una comparsa. La Lazio sta provando da tempo a intercettare i baby meno conosciuti che sono in uscita o sono chiusi nei top club. È il caso di Asp e del Bayern. È stato chiuso l’arrivo di Bruno Galassi, classe 2007, mediano svincolato dal Real Madrid, giocava tra Real C e Real Castiglia. In lista c’è Charlie Gray, si libera dal City, è classe 2006, centrocampista. Tutti ventenni o poco meno. Asp è per Gattuso. Galassi partirà dalla Primavera. Gray potrebbe seguire i passi del danese in prima squadra. Prospetti futuri, non certo rinforzi pronti per garantire un ricambio immediato, oggettivo. Sarà un mercato faticosissimo e soffertissimo perché andrà completato vendendo e comprando. A Formello ormai una prassi, ma stavolta dovranno coincidere incassi e spese sia per i cartellini che per gli ingaggi. La cessione di Romagnoli, ormai chiusa, solo da ufficializzare a luglio, produrrà un ricavo di 3 milioni (il cartellino) e un risparmio di 5 (l’ingaggio al lordo dell’ultimo). La somma è 8 milioni ed entro questo margine la Lazio potrebbe chiudere l’acquisto di Asp (4 milioni solo il cartellino) riconoscendo un contratto (di 4 o 5 anni) nel limite di 4 milioni lordi. Prima di fare i conti serve l’assenso del Bayern, non ancora arrivato. Asp costa meno di Stojkovic, valutato 10 milioni dalla Dinamo Zagabria. Piace a Gattuso.

Dominguez in pole per rinforzare la difesa

L’uscita di Romagnoli andrebbe legata all’arrivo di un difensore dello stesso valore, se non fosse che Provstgaard è in ballo da titolare. La difesa è il reparto più colpito se si considera Gila in bilico. Dominguez della Dinamo Zagabria resta in pole come papabile, servono almeno 10 milioni. Per Arnau Martinez ne occorrono 8, il costo della clausola fissata dal Girona in caso di retrocessione in B (avvenuta). È più esterno che centrale.