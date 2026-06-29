Lazio, da Asp a Dominguez: gli under 23 trattati per abbattere i costi

ROMA - Con rassegnazione parte il mercato della Lazio, un vecchio fantasma. Bloccato nel 2025, semibloccato quest’anno . Cessioni per acquisti, dare per avere, è il teorema limitativo del saldo zero da seguire in mancanza di un ripianamento. Al via c’è solo la partenza di Romagnoli ormai definita , sarà ufficializzata dopo le visite mediche in programma a fine settimana. La vendita di Alessio produrrà un incasso di 3 milioni per il cartellino e un risparmio di 5 milioni per l’ultimo anno di contratto. Otto milioni totali, dentro questa cifra la Lazio può muoversi per un primo acquisto . Da gennaio è in atto una stretta per abbassare il monte ingaggi con il pretesto dell’età media da abbattere. Il modo più semplice, per la società, per provare a raggiungere entro settembre lo 0.7% dell’indicatore del costo del lavoro allargato . Soglia mancata a maggio, raggiungibile versando 19,5 milioni. Dieci milioni lordi sono risparmiati con l’addio di Pedro, Hysaj e Basic (domani ultimo giorno di contratto). Il mercato che parte oggi determinerà l’esito del prossimo verdetto, proiettato a gennaio . Peggiorando i conti il rischio è incorrere in un nuovo blocco totale.

Da Asp a Dominguez: gli under 23 nel mirino della Lazio

Non è casuale che la maggior parte degli obiettivi finora conosciuti siano under 23. Asp è il primo, 20 anni, jolly offensivo del Bayern Monaco, di rientro dal prestito al Grasshopper. Ha giocato da ala sinistra, nasce 10. La Lazio ha l’accordo col giocatore fino al 2030 con opzione 2031, sta trattando con i tedeschi. Quattro milioni sul tavolo, il confronto è sulla percentuale di rivendita. Lotito la vorrebbe misurata per non precludersi un incasso futuro. Asp è classe 2006, Stojkovic è 2003, ha 22 anni. Mezzala-trequartista della Dinamo Zagabria, piace a Gattuso. Erano in ballottaggio. Stojkovic costa 10 milioni. Si passa ai difensori: Sergi Dominguez della Dinamo, compagno di Stojkovic, ha 21 anni. Costa minimo 10 milioni. Arnau Martinez del Girona ha 23 anni, costa 8 milioni, il prezzo della clausola che lo libera.

Romagnoli e Provedel 'sbloccano' il mercato a saldo zero

I primi rumors di mercato indicavano Sebastiano Esposito del Cagliari, 23 anni, in corsa per affiancare Ratkov e sostituire uno tra Dia e Noslin. Poi sono spuntate le ali. Una è Isak Bjerkebo, svedese, 23 anni, gioca nel Sirius. Tutti ragazzi che partono da ingaggi bassi e che possono garantire un ricambio generazionale. Ma in che tempi? E a quale costo tecnico? E con quali rischi per Gattuso? Ha indicato le priorità, aspetta rimpiazzi per ogni partenza. È cosciente delle difficoltà, dei limiti di manovra imposti dal semiblocco di mercato. Romagnoli apre ad un arrivo, aspettando la soluzione del caso Provedel. Vive la stessa maratona di Alessio. È iniziata il 10 giugno con il primo incontro tra il manager e Ausilio in casa Inter. Il 17 giugno l’accordo con i nerazzurri e l’offerta di 3 milioni inviata a Formello. Manca solo l’ok di Lotito, non è ancora arrivato. Sta sempre dentro ai suoi tempi. Un aggiornamento è annunciato in settimana. Romagnoli più Provedel (3 milioni più 4,5 risparmiati d’ingaggio) consentono alla Lazio di chiudere un’operazione maggiore o due minori. Asp è il più vicino alla chiusura, tra cartellino (4 milioni) e ingaggio (ad esempio 4 lordi per 4 anni) rientra nella cessione di Romagnoli. Un baby per un big, in un altro ruolo. Una successione allarmante.