Gill per Gattuso: offerto alla Lazio il portiere eroe del Paraguay

Un nome in più sul tavolo, direttamente dal mondiale. Orlando Gill, portiere del Paraguay, è stato offerto alla Lazio. La proposta risale a qualche giorno fa, poco prima che diventasse l'eroe anti-Germania. Protagonista inatteso dei sedicesimi contro i tedeschi , murati dal dischetto e già tornati a casa per colpa delle sue manone. Respinti Havertz e Woltemade, mentre Tah gli ha tolto il pensiero sparando sopra la traversa. Classe 2000, gioca nel San Lorenzo. Cerca un'occasione in Europa, sogna di sbarcare in Serie A. La sua candidatura, almeno per il momento, non modificherà i piani nella testa della società: Provedel ceduto all'Inter e Mandas, di ritorno dal prestito al Bournemouth, promosso a nuovo titolare con Motta vice.

La clausola per Gill

Si devono incastrare più scenari contemporaneamente per cambiare i programmi. Nel frattempo è spuntato il profilo di Gill, finito sulle prime pagine sportive dopo l'impresa in nazionale. Ha commosso la sua storia, ha fatto il giro del mondo quanto le parate: in passato è stato costretto a vendere le maglie (anche quelle della nazionale under 20), i vestiti e le scarpe da ginnastica a causa dei problemi di salute del figlio Lautaro. Sacrifici necessari per sostenere le cure, una storia a lieto fine. Cresciuto in Paraguay nello Sportivo San Lorenzo, poi nel 2024 è passato all'omonimo club argentino, adesso alle prese con gravi problemi economici. Un gigante di 199 cm, ha una clausola rescissoria di 7 milioni di euro. Per quel prezzo non ci sarebbe da trattare.

Gli scenari in porta

È una cifra che comunque la Lazio non può spendere per le limitazioni del mercato a saldo zero. Il ritornello che risuona a Formello è sempre lo stesso: vendere per comprare, comprendendo nel budget ingaggi e cartellini. Gill, per essere preso in considerazione, deve sperare in una doppia cessione: Provedel a Milano e poi quella di Mandas, che attualmente non sembra nelle intenzioni. Il greco piace alla Fiorentina, l'interesse viola però non si è tramutato in una trattativa concreta. La Lazio lo valuta intorno ai 18 milioni, il prezzo è rimasto lo stesso stabilito a gennaio. Oggi è fermo ogni discorso su una sua possibile uscita, salvo sorprese comincerà la stagione da numero uno. Provedel, dall'altra parte, aspetta l'accordo tra Lazio e Inter: i nerazzurri - a cui è stato proposto lo stesso Gill - hanno l'intesa con il 32enne in scadenza tra un anno, ma non hanno ancora accontentato le richieste di Lotito (4-5 milioni).

L'attesa su Provedel

Rispedita al mittente l'offerta da 3 milioni. Ecco perché niente è scontato, nemmeno la partenza di Ivan. Tutto in stand by. In più, ora, c'è il nome di Gill come soluzione di scorta. La Lazio, a proposito di portieri, dovrà fare dei ragionamenti anche sul terzo in lista: ieri Furlanetto si è sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro presso l'Ospedale Fatebenefratelli. Circa 6 mesi di stop, non sono state evidenziate lesioni ai menischi. La prima operazione effettuata dall'équipe del professor Francesco Franceschi, diventato nuovo ortopedico di riferimento.