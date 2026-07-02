Lazio, c'è l'accordo con l'Inter per la cessione di Provedel: i dettagli dell'operazione

Lazio, c'è l'accordo con l'Inter: Provedel ai saluti

Un affare da tre milioni di euro che sblocca il mercato dell'Inter, che ha visto sfumare l'arrivo di Nico Paz (ceduto a titolo definitivo dal Real Madrid al Como) e quello di Marco Palestra (passato dall'Atalanta al Chelsea), ma anche quello della Lazio che può operare solo a saldo zero. Con i soldi incassati e il risparmio lordo sull'ingaggio di Provedel (5 milioni per l’ultimo anno di contratto), più gli altri 8 milioni circa previsti dalla cessione di Romagnoli (cartellino e ingaggio totale), i biancocelesti potranno infatti iniziare a muoversi in entrata.

I biancocelesti studiano i primi colpi in entrata

Contestata dai tifosi che proprio oggi (2 luglio) sono scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso nei confronti del presidente Claudio Lotito, la dirigenza biancoceleste è intanto al lavoro per garantire rinforzi al nuovo tecnico Gennaro Gattuso. Dal fantasista danese Asp al difensore spagnolo Dominguez, sono tanti gli U23 nel mirino della Lazio, che cerca di abbattere i costi ringiovanendo la rosa e abbassando il monte ingaggi.