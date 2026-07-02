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Romagnoli saluta i tifosi della Lazio: il video messaggio trasmesso durante la manifestazione contro Lotito

Il 31enne difensore ha 'ufficializzato' di fatto il suo trasferimento ai qatarioti dell'Al-Saad, che era invece sfumato nel gennaio scorso: cos'ha detto
2 min

ROMA - Una telenovela lunga sei mesi che è giunta alla conclusione: Alessio Romagnoli lascia la Lazio per accasarsi all'Al-Saad, dopo che il suo trasferimento in Qatar era sfumato nella sessione invernale di mercato lo scorso gennaio quando pareva ormai cosa fatta.

 

 

Romagnoli saluta i tifosi della Lazio: il video messaggio

Ma prima di volare a Doha, il 31enne difensore romano ha voluto salutare il popolo biancoceleste attraverso un video messaggio, trasmesso sul palco della manifestazione che oggi (2 luglio) ha radunato i tifosi laziali per protestare contro la gestione del presidente Claudio Lotito.

 

 

Le parole del difensore prima di trasferirsi all'Al-Saad

"Dopo quattro anni lascio questo club, siete stati fondamentali per me. Mi avete dato tantissimo amore, non lo dimenticherò mai - ha detto Romagnoli, che della Lazio è anche tifoso, ufficializzando di fatto il suo addio -. Il rammarico è non avervi salutato allo stadio come era giusto che fosse, ma sappiamo la situazione quale sia. Ci rivedremo presto sugli spalti, su questo non c'è dubbio".

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