Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 3 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio, Pedraza è il primo rinforzo per Gattuso: l'annuncio ufficiale

Il club biancoceleste ha confermato l'acquisto del laterale spagnolo. Arriva a parametro zero dal Villarreal
2 min
TagsPedrazaLazio

Ora è ufficiale. Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro spagnolo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. E' arrivato a parametro zero dal Villarreal e si è legato al club capitolino con un contratto fino al 30 giugno del 2029. Da alcuni giorni era già nella capitale.

 

 

Lazio, ecco Pedraza: il comunicato ufficiale

"La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 1996 - si legge nella nota ufficiale - ha firmato un contratto triennale. L’ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l’inizio del ritiro".

I numeri di Pedraza

In Spagna Pedraza ha vestito le maglie di Lugo, Betis e Alaves, prima di approdare nel Villarreal, club con il quale ha collezionato 235 presenze ufficiali (tra Liga, Coppa di Spagna, Europa League, Champions League e Conference League), con 13 gol. Ha vinto un' Europa League (stagione 2020-21) ed ha raggiunto le semifinali di Champions League nel 2021-22.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Lazio

Da non perdere

La Lazio ci prova per PiccoliLazio, il pressing di Gattuso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS