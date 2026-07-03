Lazio, Pedraza è il primo rinforzo per Gattuso: l'annuncio ufficiale
Ora è ufficiale. Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro spagnolo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. E' arrivato a parametro zero dal Villarreal e si è legato al club capitolino con un contratto fino al 30 giugno del 2029. Da alcuni giorni era già nella capitale.
Lazio, ecco Pedraza: il comunicato ufficiale
"La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 1996 - si legge nella nota ufficiale - ha firmato un contratto triennale. L’ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l’inizio del ritiro".
I numeri di Pedraza
In Spagna Pedraza ha vestito le maglie di Lugo, Betis e Alaves, prima di approdare nel Villarreal, club con il quale ha collezionato 235 presenze ufficiali (tra Liga, Coppa di Spagna, Europa League, Champions League e Conference League), con 13 gol. Ha vinto un' Europa League (stagione 2020-21) ed ha raggiunto le semifinali di Champions League nel 2021-22.