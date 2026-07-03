Lazio, Pedraza è il primo rinforzo per Gattuso: l'annuncio ufficiale

Ora è ufficiale. Alfonso Pedraza è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l'acquisto del terzino sinistro spagnolo attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. E' arrivato a parametro zero dal Villarreal e si è legato al club capitolino con un contratto fino al 30 giugno del 2029. Da alcuni giorni era già nella capitale.