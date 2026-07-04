Sergi Dominguez, così la Lazio punta al difensore della Dinamo cresciuto a Barcellona
Via i big, dentro le scommesse. Il mercato della Lazio entra con questo - preoccupante - trend nella fase operativa. Con il saldo zero, le uscite permettono di accelerare sul fronte acquisti. Dopo l'annuncio di Pedraza, arrivato da svincolato dopo essersi liberato dal Villarreal, il club biancoceleste lavora per portare almeno un difensore centrale, un centravanti e un trequartista. Tre operazioni che procedono parallelamente, pur con formule e difficoltà differenti. Nel reparto arretrato, con l'addio di Romagnoli definito e quello di Gila sempre più vicino, la Lazio ha deciso di accelerare per Sergi Dominguez. Il ventunenne catalano della Dinamo Zagabria, cresciuto nella cantera del Barcellona, è stato individuato per raccogliere la pesante eredità dello spagnolo. I contatti con il club croato si sono intensificati nelle ultime ore. Per lasciarlo partire servono almeno 10 milioni, valutazione che la Lazio considera impegnativa ma eventualmente sostenibile una volta completate le cessioni già impostate. L'operazione, inoltre, conferma indirettamente un altro aspetto del nuovo progetto tecnico: Provstgaard è destinato a diventare il titolare sul centrosinistra della difesa al posto di Romagnoli, mentre Dominguez arriverebbe per giocare da titolare al suo fianco, con Patric e Gigot (790 minuti complessivi in due la scorsa stagione) come alternative.
Piccoli e Asp
In attacco Gattuso ha chiesto un nuovo centravanti e il nome in cima alla lista è quello di Roberto Piccoli. La Lazio ha avviato i dialoghi con la Fiorentina per trovare la formula giusta dell'operazione. L'idea biancoceleste è ottenere il giocatore in prestito gratuito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe di contenere i costi immediati rispettando i vincoli del saldo zero. La Fiorentina, però, parte da una posizione differente e preferirebbe un prestito oneroso, puntando a ottenere un riconoscimento economico già in questa estate. Il nodo principale riguarda il valore complessivo dell'investimento, visto che il giocatore era stato acquistato per circa 25 milioni: servirà trovare un'intesa sia sul costo iniziale, sia sull'eventuale diritto/obbligo di riscatto. Un nuovo incontro tra le società è previsto nei prossimi giorni. Sulla trequarti, invece, la priorità continua a chiamarsi Jonathan Asp Jensen. Il ventenne danese del Bayern Monaco ha già espresso la volontà di trasferirsi alla Lazio e con il suo entourage è stato raggiunto un accordo totale. Manca però ancora quello con il club bavarese. Il club biancoceleste ha presentato un'offerta da circa 4 milioni, mentre la trattativa resta bloccata soprattutto sulla percentuale di futura rivendita. I tedeschi vogliono mantenere un controllo importante sul cartellino del ragazzo, mentre Fabiani cerca di limitare il più possibile questa clausola per evitare di vincolare eventuali operazioni future.