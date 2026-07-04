Sergi Dominguez, così la Lazio punta al difensore della Dinamo cresciuto a Barcellona

Via i big, dentro le scommesse. Il mercato della Lazio entra con questo - preoccupante - trend nella fase operativa. Con il saldo zero, le uscite permettono di accelerare sul fronte acquisti. Dopo l'annuncio di Pedraza , arrivato da svincolato dopo essersi liberato dal Villarreal, il club biancoceleste lavora per portare almeno un difensore centrale, un centravanti e un trequartista. Tre operazioni che procedono parallelamente, pur con formule e difficoltà differenti. Nel reparto arretrato, con l'addio di Romagnoli definito e quello di Gila sempre più vicino , la Lazio ha deciso di accelerare per Sergi Dominguez. Il ventunenne catalano della Dinamo Zagabria, cresciuto nella cantera del Barcellona, è stato individuato per raccogliere la pesante eredità dello spagnolo. I contatti con il club croato si sono intensificati nelle ultime ore. Per lasciarlo partire servono almeno 10 milioni , valutazione che la Lazio considera impegnativa ma eventualmente sostenibile una volta completate le cessioni già impostate. L'operazione, inoltre, conferma indirettamente un altro aspetto del nuovo progetto tecnico: Provstgaard è destinato a diventare il titolare sul centrosinistra della difesa al posto di Romagnoli, mentre Dominguez arriverebbe per giocare da titolare al suo fianco, con Patric e Gigot (790 minuti complessivi in due la scorsa stagione) come alternative.

Piccoli e Asp

In attacco Gattuso ha chiesto un nuovo centravanti e il nome in cima alla lista è quello di Roberto Piccoli. La Lazio ha avviato i dialoghi con la Fiorentina per trovare la formula giusta dell'operazione. L'idea biancoceleste è ottenere il giocatore in prestito gratuito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterebbe di contenere i costi immediati rispettando i vincoli del saldo zero. La Fiorentina, però, parte da una posizione differente e preferirebbe un prestito oneroso, puntando a ottenere un riconoscimento economico già in questa estate. Il nodo principale riguarda il valore complessivo dell'investimento, visto che il giocatore era stato acquistato per circa 25 milioni: servirà trovare un'intesa sia sul costo iniziale, sia sull'eventuale diritto/obbligo di riscatto. Un nuovo incontro tra le società è previsto nei prossimi giorni. Sulla trequarti, invece, la priorità continua a chiamarsi Jonathan Asp Jensen. Il ventenne danese del Bayern Monaco ha già espresso la volontà di trasferirsi alla Lazio e con il suo entourage è stato raggiunto un accordo totale. Manca però ancora quello con il club bavarese. Il club biancoceleste ha presentato un'offerta da circa 4 milioni, mentre la trattativa resta bloccata soprattutto sulla percentuale di futura rivendita. I tedeschi vogliono mantenere un controllo importante sul cartellino del ragazzo, mentre Fabiani cerca di limitare il più possibile questa clausola per evitare di vincolare eventuali operazioni future.