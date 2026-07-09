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Gila conferma l'addio alla Lazio: "Partirò in questi giorni, contento degli anni passati qui"

L'ormai ex difensore biancoceleste ha salutato i tifosi a Formello prima di iniziare la sua nuova avventura al Milan: "È stato tutto molto bello"
2 min
TagsgilaLazioMilan

ROMA - Mario Gila saluta la Lazio. A Roma dall'estate del 2022 - in quattro stagioni ha collezionato 120 presenze in tutte le competizioni con due reti all'attivo - il centrale difensivo spagnolo ha fatto tappa al centro sportivo di Formello per il raduno dei suoi ormai ex compagni e per intrattenersi con i tifosi, ai quali ha firmato autografi e scattato selfie, all'esterno del centro sportivo prima di raggiungere Milano e il Milan: "Se parto oggi? No, ma in questi giorni", ha risposto Gila confermando, di fatto, il passaggio in rossonero. "Della Lazio mi porto dietro tutto: i tifosi, i compagni e la città. È stato tutto molto bello, sono contento degli anni vissuti qui”.

Gila conferma l'addio alla Lazio: è pronto per il Milan di Amorim

Dopo aver chiuso l'accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni bonus inclusi, il Milan è ora al lavoro per organizzare le visite mediche del centrale spagnolo e metterlo così a disposizione del nuovo tecnico rossonero, Ruben Amorim, per il raduno rossonero in programma lunedì 13 luglio.

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