Gila conferma l'addio alla Lazio: "Partirò in questi giorni, contento degli anni passati qui"

ROMA - Mario Gila saluta la Lazio. A Roma dall'estate del 2022 - in quattro stagioni ha collezionato 120 presenze in tutte le competizioni con due reti all'attivo - il centrale difensivo spagnolo ha fatto tappa al centro sportivo di Formello per il raduno dei suoi ormai ex compagni e per intrattenersi con i tifosi, ai quali ha firmato autografi e scattato selfie, all'esterno del centro sportivo prima di raggiungere Milano e il Milan: "Se parto oggi? No, ma in questi giorni", ha risposto Gila confermando, di fatto, il passaggio in rossonero. "Della Lazio mi porto dietro tutto: i tifosi, i compagni e la città. È stato tutto molto bello, sono contento degli anni vissuti qui”.