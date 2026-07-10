Lazio, un tesoretto dalle cessioni ma non si riesce ad acquistare: Dominguez resta lontano

Embargo finito, ma non sembra. Il saldo zero era l’alibi perfetto per vendere prima di comprare. La matematica non è un’opinione, l’alibi è caduto. Lotito, candidato a campione d’incassi, dopo Guendouzi (27 milioni) e Castellanos (29), ceduti a gennaio, in questa finestra si è già assicurato le cessioni di Romagnoli (3 milioni appena sarà ufficiale), Gila (15 al netto della rivendita), Provedel (3) e la rivendita di Muriqi (2,6 milioni). Calvani, terzino Primavera, era richiesto dal Milan. L’offerta è stata 300 mila euro, la richiesta 600. E’ in scadenza nel 2027, non c’è accordo. Smentita la vendita per 2,5 milioni. L’operazione era slegata da Gila.

Gli scenari: il tesoretto per la Lazio

Il gruzzolo di Lotito è salito a 23,6 milioni solo con i cartellini. A integrazione ci sono i risparmi degli ingaggi. Romagnoli, Gila e Provedel erano in scadenza nel 2027, gli stipendi pesavano per 5 milioni (Romagnoli), 4 (Provedel) e 1,6 (Gila aveva il Decreto Crescita). In tutto, tra cessioni e risparmi, ecco una riserva di 34,2 milioni. Non tutti spendibili per comprare, con questa somma la Lazio deve coprire l’acquisto dei cartellini e la sottoscrizione dei contratti dei giocatori per tutta la durata offerta. Ci vuole una bilancia di precisione per far quadrare esigenze tecniche e conti economici. Il tesoretto c’è, sta a Lotito mettere Fabiani nelle condizioni di comprare e Gattuso di allenare una squadra che sia tale. Le premesse sono sconfortanti. Asp, un ventenne, è andato al Deportivo La Coruña. Il Bayern aveva l’accordo con gli spagnoli, appena promossi in Liga. Pagano cash. Asp attendeva la Lazio, si è deciso a dire sì al Deportivo. L’offerta dei biancocelesti era prestito (500 mila euro) più riscatto a 5 milioni. No secco. Fabiani ieri ha raggiunto Zagabria per incontrare Boban, presidente tuttofare della Dinamo. L’obiettivo è Sergi Dominguez, difensore centrale spagnolo, 21 anni. La Dinamo partiva da una richiesta di 15 milioni, può scendere al massimo a 12-13, deve il 20% per cento di rivendita al Barcellona. La Lazio arriva a 10, forse con i bonus, teorizzando formule tra prestito e riscatto. E’ durissima. Se salterà anche Dominguez è scontato pensare che la società chiederà il prestito di Comuzzo alla Fiorentina. E’ under 23, ha 21 anni, i costi per gli under azzurri non pesano sull’indicatore del costo del lavoro allargato. Fabiani in Croazia può aver parlato di Stojkovic, trequartista sempre della Dinamo. C’erano club più avanti, è un’altra operazione al limite per costi e concorrenza. La valutazione è 10 milioni. Gattuso conosce il giocatore.

Piccoli e la scelta in attacco

Rino ha iniziato ieri l’avventura alla Lazio. Chiede un difensore al posto di Gila, un trequartista-mezzala (ne manca sempre una dall’addio di Guendouzi), un’ala (un vice Isaksen) e un centravanti. Le priorità sono centrale e punta. Piccoli è il nome proposto dalla società. La Fiorentina lo cede in prestito oneroso più riscatto. Lotito vorrebbe il prestito più opzione. E’ stato proposto Pinamonti, può lasciare il Sassuolo. E’ in scadenza nel 2027, niente rinnovo. La richiesta di 20 milioni non è realistica ad un anno dallo svincolo. L’ostacolo è l’ingaggio, guadagna 2,5 milioni netti. Gattuso ha bisogno di rinforzi, è senza big, non ha la stessa Lazio di Sarri, già mancante. Embargo finito, ne è rimasta la sindrome.