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sabato 11 luglio 2026
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Dominguez a un passo dalla Lazio: cosa manca ancora per chiudere

Dopo il blitz in Croazia Fabiani al lavoro per chiudere l'operazione: tutti i dettagli
Carlo Roscito
6 min
TagsLazioSergi Dominguez

ROMA - Cedere per comprare, e si è ceduto. Comprare tanto per comprare, la Lazio non può permetterselo. Il mercato biancoceleste si lega e si incastra tra i conti e le necessità, tra i calcoli del saldo zero e le impellenze di Gattuso. A Formello tanta voglia e molti giovani, pochi big di livello. Indifeso soprattutto in difesa, il tecnico. È il reparto più sguarnito dopo la doppia cessione Gila-Romagnoli. I punti di forza di Sarri sono i punti mancanti di Rino. Da qui il viaggio di Fabiani in Croazia, una missione di 24 ore per Sergi Dominguez. Il ds è già rientrato a Roma e oggi affiancherà l'allenatore nella conferenza di presentazione. Non è semplice l’opera di convincimento, la Dinamo Zagabria è disposta a vendere, non a svendere i suoi pezzi migliori. Dominguez viene valutato circa 15 milioni, la Lazio prova a chiudere intorno ai 10-11, in ballo ci sarebbe anche la formula proposta.

Lazio-Dinamo Zagabria: c'è distanza per Dominguez

L'accordo è stato trovato con il difensore, c'è ancora distanza invece tra i club. Lotito spera in uno sconto sul cartellino, la Dinamo dal canto suo deve riconoscere al Barcellona il 20% sulla rivendita del classe 2005. Può scendere a una richiesta di 12-13. Serve comunque uno sforzo per far sì che la pista non sfumi. La Lazio, in principio, ha tentato con un prestito oneroso. Un'operazione a titolo temporaneo, visto il budget a disposizione, è l’offerta più conveniente per Lotito, meno per i club a cui si è bussato. La trattativa per Asp insegna: c’era l’accordo con il trequartista (stessi agenti dei connazionali Isaksen e Provstgaard), non con il Bayern Monaco. Il danese ora è vicinissimo al Deportivo La Coruna, che al contrario della Lazio ha trovato un'intesa con i tedeschi.

Sergi Dominguez resta il preferito

I contatti tra Fabiani e Boban (presidente della Dinamo) sono proseguiti per tutta la giornata, la Lazio ieri non confermava le voci di una chiusura imminente. Nella stessa squadra gioca Stojkovic, il numero 10 che Gattuso aveva indicato come profilo preferito. Anche per lui ci vorrebbero non meno di 10 milioni. L'allenatore conosce bene entrambi grazie all'esperienza all'Hajduk Spalato. Dominguez rimane la priorità. È cresciuto nella Masia del Barca, nell'ultima stagione ha totalizzato 41 presenze tra campionato, coppa nazionale ed Europa League. L'obiettivo numero uno per la difesa, il sostituto scelto per sopperire alle cessione di Gila, passato al Milan a un anno dalla scadenza.

Lazio, la situazione

L'idea della società è definita da settimane: Dominguez e Provstgaard a formare la coppia titolare, Patric e Gigot alle loro spalle come alternative. Un centrale in più, eventualmente, verrà preso più avanti e soltanto a determinate condizioni. Piace Comuzzo della Fiorentina, l'affare sarebbe possibile solo con l'apertura al prestito da parte dei viola, con cui la Lazio ha parlato anche di Lucca. Comuzzo è under 23, ha 21 anni, il suo tesseramento non peserebbe sull'indicatore del costo del lavoro allargato.

Gattuso chiede almeno tre rinforzi: un difensore, un trequartista e un centravanti. Lunedì inizierà il ritiro con il solo Pedraza (parametro zero dal Villarreal) e il baby Galassi (ex Real Madrid C) come nuovi innesti. Le prove estive scatteranno mentre proseguono le prove di pazienza.

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