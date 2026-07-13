Dominguez, ultima chance. La Lazio punta Doekhi e Leite

Saldo zero, parametri zero. Il mercato della Lazio ha la rima facile. Da Asp e Dominguez all’accoppiata Doekhi-Leite . Ci si deve adattare ai tempi magri. Asp e Dominguez erano operazioni da 5 e 15 milioni , stando alle richieste di Bayern e Dinamo Zagabria . Il Bayern ha venduto Asp al Depor . La Dinamo ha detto no alla prima offerta di prestito e riscatto (totale di 10 milioni) per Dominguez . Ci sarebbe una riapertura, da valurare oggi. Serve un rilancio. E la Lazio ha ripensato a Leite e Doekhi , i due centrali ex Union Berlino in ballo a gennaio, sono svincolati .

Doekhi e Leite, doppia possibilità per Gattuso

Danilho Doekhi, 28 anni, 1,90 di altezza, olandese, ha origini surinamesi. Diogo Leite è il nome che ritorna, è da gennaio che va avanti il tiremmolla. La virata è di ieri, una doppia possibilità per dare a Gattuso due difensori nei primi giorni del ritiro (scatterà oggi). «Abbiamo pochi soldi», ha detto Rino, uomo-verità. Pochi soldi nonostante il record d’incassi centrato dalla Lazio da gennaio a oggi. Gli ultimi ad uscire sono stati Romagnoli (3 milioni appena sarà ufficiale), Gila (15 al netto della rivendita), Provedel (3 milioni). In più l’incasso di Muriqi (2,6 milioni) e quello di Tchaouna (700 mila euro) passato al Coventry City (la Lazio aveva il 10% della rivendita). Castellanos e Guendouzi erano stati venduti in inverno per 29 e 27 milioni (al netto delle percentuali di rivendita). Una buona parte di soldi era rimasta. Questo chiarisce quanta necessità di risanamento ci sia a Formello.

Lazio, Gattuso aspetta notizie per Dominguez e Novità per Doekhi e/o Leite

Gattuso adesso aspetta notizie per Dominguez, aspetta anche novità per Doekhi e/o Leite. Ne possono arrivare due su tre. L’ostacolo per gli svincolati è doppio: ingaggi e commissioni. Romagnoli e Gila lasciano due vuoti. Provstgaard può essere un semititolare. Gigot e Patric vanno valutati dopo un anno di tormenti fisici. Rino ha bisogno di due centrali. Doekhi è un centrale fisico, è destro. Leite più veloce, è mancino. Hanno fatto coppia all’Union Berlino. Negli anni migliori una qualificazione in Champions e una in Europa League. L’anno scorso il rischio retrocessione e l’undicesimo posto finale. Non hanno rinnovato entrambi. Doekhi era in stand-by, Leite aveva un’offerta dall’Arabia. Stanno valutando la chiamata della Lazio. A gennaio era stato preferito Leite, ma è stata una trattativa di accordi e disaccordi. Rottura a febbraio, nuovi contatti a marzo, non c’è mai stata intesa. Di ieri i nuovi accadimenti. Si lavora sulla doppia operazione, solo il tempo dirà se verrà chiusa. La debolezza economica provoca incertezza e confusione, danno il senso della precarietà attuale della Lazio.

Piccoli o Pinamonti i nomi in ballo per Gattuso se parte uno tra Dia e Noslin

Gattuso aspettava un centrale, meglio se due, e il centravanti. Ha parlato di Ratkov, tenendolo in bilico. Sa delle difficoltà che ha avuto con Sarri e da oggi lo studierà da vicino. Un 9 in più vuole aggiungerlo, uno che dia garanzie.

La società lo accontenterà se venderà uno tra Dia e Noslin. Piccoli e Pinamonti sono i nomi che ballano. La Fiorentina cede il primo in prestito oneroso. Pinamonti è in scadenza col Sassuolo nel 2027. Possono spuntare piste dall’estero. Il tesoretto sia almeno utilizzato per un vero uomo-gol.